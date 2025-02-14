Aliyev'den Şara'ya tebrik: Gerekli desteğe hazırız

Ahmed Şara - İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görevinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı. "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır." diyen Aliyev, "Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şara'ya mesaj gönderdi.
Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.
"Bakü'ye bekleriz, gerekli desteğe hazırız"
"Bakü'ye bekleriz, gerekli desteğe hazırız"
Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev,
"Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu. Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum. Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum."
ifadelerini kullandı.
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