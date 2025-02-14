Aliyev'den Şara'ya tebrik: Gerekli desteğe hazırız

"Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu. Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum. Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum."