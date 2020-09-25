Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: Beş bin işçiyi kovacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa CEO’su Carsten Spohr Dünya Havacılık Festivali için verdiği bir röportajda, filolardaki küçülmenin daha fazla işten çıkarmayla sonuçlanacağını belirterek aşağı yukarı 5 bin kişinin daha işine son verilebileceğini belirtti.

Spohr ayrıca, şu anki uçakların iş gücüne oranının, hangi uçakların filodan çıkarılacağına bağlı olarak etkilenecek işlerle ilişkili olduğunu belirtti.

EKONOMİ Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı

Filodan 100 uçak azaltıldı

Lufthansa filosoundan 100 uçak azalttıktan sonra, 50 uçak daha azaltarak neredeyse 22,000 kişinin işine son verecek. Lufthansa ayrıca mühendislik şirketi Technik'deki azınlık hisselerini de elden çıkarmayı planlıyor.

EKONOMİ Lufthansa’yı kurtarma operasyonu: Alman hükumeti diğer ülkelerden yardım alınmasına onay verdi

150 uçak hangara çekilecek

Geçtiğimiz günlerde Lufthansa’nın hükumetten aldığı 9 milyar euro’luk desteğe rağmen 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağını da hangara çekme kararı aldığını açıklamıştı.

EKONOMİ Alman havayolu şirketi Lufthansa’da koronavirüs krizi: Yan kuruluşu Germanwings Havayolu kapatıldı