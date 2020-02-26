Dünya Alman ordusunda koronavirüs alarmı Karantinaya alındı
AVRUPA

Alman ordusunda koronavirüs alarmı: Karantinaya alındı

Bir askerin koronavirüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üsün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor
Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

  • Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker korona virüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor.

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