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Almanya Başbakanı Merkel eleştiriler üzerine maskeli ilk kez görüntülendi

Almanya Başbakanı Merkel eleştiriler üzerine maskeli ilk kez görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takarak görüntülemediği için yapılan eleştirilerin ardından parlamentoda maske taktı.

Haber Merkezi İHA
Merkel
Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e geçtiğimiz pazartesi günü bir basın toplantısı sırasında gazeteciler tarafından 'Neden kamusal alanda maske takarak görüntülenmediği' soruldu.

  • Başbakan Merkel gelen eleştirilerin ardından bugün parlamentoya giriş yaptığı sırada maskeli bir şekilde görüntülendi. Parlamentonun üst kanadı olan Bundesrat’a giren Merkel, Almanya’nın 1 Temmuz’da başlayan 6 aylık Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında hazırlanan "EU2020" yazılı maske taktı.

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Halka açık bazı yerlerde maske takmayı zorunlu kılan Merkel’e Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci tarafından neden halk arasında maske takarak görüntülenmediği soruldu.

İHA

Merkel ise sosyal mesafe kurallarına uyarken maske takması gerekmediğini, ancak sosyal mesafeye uyulmayan durumlarda, alışveriş sırasında maske taktığını ifade etti. Gazetecilerin sorusunu gülümseyerek yanıtlayan Merkel, "Ama nereden alışveriş yaptığımı söylemeyeceğim" dedi.

Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
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Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel'in Korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor' dedi. Almanya'da Koronavirüslü vaka saysının 5 bin 813'e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13'e yükseldiği belirtildi.
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