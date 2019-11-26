Dünya Almanya Başbakanı Merkel Suriyede siyasi değişime ihtiyacımız var
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Merkel, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Merkel, Suriye'de siyasi değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de siyasi değişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına işaret ederek, Almanya'nın buraya katkı sağlamak istediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel (sağda), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda)

"Siyasi değişime ihtiyacımız var"

  • "Çünkü Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var. Yeni bir anayasa üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Angela Merkel, ancak o zaman Ürdün'den, Lübnan'dan, Türkiye'den ve hatta Almanya'dan mültecilerin bir gün geri dönmesini sağlayacak şartların Suriye'de oluşturulabileceğinin altını çizdi.

Libya'daki barış sürecinin de önemli olduğuna işaret eden Merkel, bu konuda Berlin'de yapılan görüşmelerin Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Bunun Sahel Bölgesi ve Libya'nın güneyindeki terörizmin önlenmesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Angela Merkel, bu konuda da BM'nin çalışmalarını desteklediklerini vurguladı.

"Suriye halkının çektiği acı şok edicidir"

AA
Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Guterres de Suriye'deki krizin uzun bir süredir devam ettiğini belirterek, "Suriye halkının çektiği acı şok edicidir." dedi.

Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Libya konusunda düzenlenmesi planlanan zirvenin bir çözüm bulmaya yardımcı olacağını belirten Antonio Guterres, Libya'ya barış getirilmesinin Sahel Bölgesi'nin istikrarlı olması anlamına geldiğini kaydetti.

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