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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye’ye silah satmıyoruz

Almanya: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz

Türkiye'nin Libya'daki hamlelerinden rahatsız olan Almanya'dan karşı hamle daha geldi. Savunmada dışa bağımlılığını kırmış Türkiye'yi silah ambargosu ile tehdit etmeye kalkan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılan araç ve teçhizat dışında, hiçbir silah satışına onay vermediklerini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklama yaptı.

Türkiye, Libya'daki savaşın seyrini değiştirirken bazı ülkeler rahatsız olmaya devam ediyor. Libya'da meşru Serrac hükümetine desteğini belirterek tarafını ilk günden bu yana belli eden Türkiye, çeşitli ambargolara ve engellemelere karşı dik duruşundan taviz vermiyor.

  • General Anzeiger gazetesine gündemdeki konuları değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Alman hükümeti, Suriye ve Libya'da müdahil olan Türkiye'ye silah satışlarını neden tamamen durdurmuyor?" sorusuna, silah satışının söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

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"Türkiye artık Almanya'dan silah temin edemiyor" diyen Maas, Ankara'nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini söyleyerek, "artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz" diye konuştu.

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"Türkiye'nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez"

  • Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğuna ve Türk Hükümeti'nin ittifakı savunan görevler üstlendiğine dikkat çekmekle birlikte, "Türkiye'nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez" dedi.

Alman bakan, Türkiye'ye muharip olarak kullanılabilecek silah satmama kararları hakkındaki değerlendirmesini, "Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım" sözleriyle tamamladı.

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