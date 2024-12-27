Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20. dönem Federal Meclis'i feshettiğini ve 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini açıkladı.
Steinmeier, konuya ilişkin kararının Federal Meclisi Başkanı'na teslim edildiğini belirtti.
Meclis ve hükümetin yeni bir hükümet ve meclis oluşturulana kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Steinmeier, seçim kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini beklediğini söyledi.
Seçimlere yapılabilecek muhtemel dış müdahalelere de değinen Steinmeier, şu değerlendirmede bulundu:
"Bunlar demokrasi için bir tehlikedir. Gizli de olsa. Yakın zamanda Romanya'daki seçimlerde açıkça görüldüğü, şu anda özellikle sosyal medya platformu X'te yoğun bir şekilde yapıldığı gibi. Dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşıyım. Oy verme kararı yalnızca oy verme hakkına sahip Almanya vatandaşları tarafından verilir"
Koalisyon hükümeti kasımda çökmüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i 6 Kasım'da görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü.
Hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaşmıştı.
Renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana iktidardaydı. Anketlere göre Scholz'un yerine muhafazakar Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz birinci sırada yer alıyor. Çoğu ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ikinci, Scholz'un partisi SPD üçüncü, Yeşiller ise dördüncü sırada bulunuyor.