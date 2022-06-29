Dünya Almanya, Madrid zirvesinden çıkan karardan memnun
AVRUPA

Almanya, Madrid zirvesinden çıkan karardan memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından memnun olduklarını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Almanya, Madrid zirvesinden çıkan karardan memnun
​Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock

Türkiye’nin dün Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

  • Baerbock, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya muhtemel üyelikleri için destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, NATO ülkelerinin birbirinden farklı yapılarının olduğunu ve hepsisin ortak özelliğinin ise ortak savunma anlayışı olduğunu açıkladı.

“Almanya olarak üyeliğe giden sürecin uzamamasından yanayız”

Baerbock, “Bu iki kuzey ülkesinin güçlü liberal demokrasiler olmakla birlikte güçlü ordulara sahip olduklarını, dolayısıyla bu ülkelerin üyeliğinin NATO’nun gücüne önemli ölçüde güç katacaktır. Bu iki ülkenin aynı zamanda da hassas durumda olduklarını ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı saldırı savaşı karşısında kendi güvenlikleri için kaygılandıklarını olduğunu biliyoruz. Almanya olarak üyeliğe giden sürecin uzamamasından yanayız” dedi.

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