Dünya Almanyada casusluk skandalı Bild yazdı Deşifre oldu
AVRUPA

Almanya'da casusluk skandalı: Bild yazdı: Deşifre oldu

Casus skandalı ile sarsılan Almanya'da sular durulmuyor. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı’nda (BND) yaşanan ajan krizinde ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte Bild'in Almanya gündemine adeta bomba gibi düşen haberi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada casusluk skandalı: Bild yazdı: Deşifre oldu
Arşiv

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya destek veren Batı Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya - Batı ilişkilerindeki bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya yer alıyor.

Günlerdir casus skandalı ile çalkalanan Almanya güne yeni bir gelişme ile uyandı.

Bild gazetesi, Batılı bir ülkenin istihbaratı BND’ye, çalışanlarından birinin Rusya’ya bilgi sızdırdığı ihbarında bulunduğunu yazdı.

Bunun üzerine BND’nin, Carsten L.’yi aylar süren takibe alıp araştırdığı kaydedildi.

Geçen hafta çarşamba günü yapılan baskınla tutuklanan Carsten L.’nin evinde çok sayıda belge ve elektronik eşyaya el konuldu. BND’de teknik takipten sorumlu birimin üst düzey yöneticisi olan Carsten L.’nin, Ukrayna ile ilgili durum değerlendirme raporlarını Rusya’ya sızdırdığı belirtiliyor.

Ancak Alman istihbaratçının neden Rusya’ya bilgi verdiği henüz netlik kazanmadı. WDR ve NDR medya kuruluşları, Rusya’nın Carsten L.’ye şantaj yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Evli ve çocuğu olan Carsten L.’nin bulunduğu konum itibariyle müttefik ülkelerin istihbarat servislerinin Ukrayna ile ilgili verilerine de ulaşabildiği kaydedildi.

‘BATI SAVUNMASINA DARBE OLUR’

Rusya’ya bilgi sızdırılmasının ortaya çıkmasının ardından sadece Berlin’deki BND merkezinde değil, Alman istihbaratına gizli bilgi sağlayan İngiliz, Amerikan ve Ukrayna istihbaratında da alarm zilleri çalmaya başladı.

Bild gazetesine konuşan BND eski Başkanı August Hanning, “Her yerde büyük bir tedirginlik var. Dava ciddi bir hal alabilir, bu da Batı savunmasına bir darbe olur!” dedi. Carsten L.’nin ayrıca Ruslara, Batılı kaynaklar ve casusluk yöntemleri hakkında bilgi sağlayan materyaller sızdırdığı da iddialar arasında yer alıyor.

Her şeyi itiraf etti: Rusya için casusluk yaptım
DÜNYA
Her şeyi itiraf etti: Rusya için casusluk yaptım
Ulaşım 9 dakikaya inecek

Ulaşım 9 dakikaya inecek

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.
Beştepede kritik EYT toplantısı

Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak.

'İmamoğlu beni arayıp yardım istedi şimdi beni eleştiriyor.'

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.

Öğrencileri için her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.