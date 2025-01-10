Almanya’da iltica başvurularında düşüş

Almanya'ya iltica başvurularında düşüş eğilimi devam ediyor.





2024 yılının sonunda doğru kara sınırlarında güvenlikleri artıran Almanya, göçmen karşıtı çalışmalarını daha da sıkı hale getirmişti.





Göçmenlerin diplomatlar tarafından da hoş görülmediği ülkede mülteci ve vatandaşlık alma departmanı Bamf, 2024 verilerini açıkladı.





İltica başvurularında düşüş





2024 verilerine göre geçen yılın toplamında Almanya'da yapılan yeni başvuruların sayısı yaklaşık 100 bin azalarak 229 bin 751'e geriledi.





İkinci başvuruları da kapsayan toplam iltica başvurularının sayısı ise yüzde 28,7'lik düşüşle 250 bin 945 olarak kaydedildi.





Bamf'ın açıkladığı Aralık ayı verilerinde de düşüş gözlendi. Buna göre 2024 Aralık ayında 12 bin 178'i ilk başvuru olmak üzere toplam 13 bin 716 iltica başvurusu kayıtlara geçti. Aralık'ta başvurularda, Kasım ayına göre yüzde 24,5'lik düşüş kaydedildi.





Suriyeliler birinci





Almanya'ya 2024'te yapılan iltica başvurularında 79 bin 433 başvuruyla Suriyeliler yine başı çekti.





Suriyelileri 36 bin 156 başvuruyla Afganlar ve 31 bin 56 başvuruyla Türk vatandaşları izledi. Toplam başvuruların yüzde 32'sini Suriyeliler, yüzde 14,4'ünü Afganlar ve yüzde 12,4'ünü Türk vatandaşları oluşturdu.





İlk başvuruların yüzde 9,2'sinin ise Almanya'da doğan bir yaşın altındaki çocuklar için yapıldığı kaydedildi.





Türklerin kabul oranı yüzde 9,4





BAMF verilerine göre geçen yıl toplam 301 bin 350 iltica süreciyle ilgili karar verildi. Başvuru kabul oranı 2023'te yüzde 51,7 iken 2024'te yüzde 44,4'e geriledi.





91 bin 940 iltica başvurusu reddedilirken 75 bin 700 dosya, başvurunun geri çekilmesi ya da başka bir AB ülkesine aktarılması gibi nedenlerden dolayı kapatıldı. İltica başvuru süreçlerinin karara bağlanması ortalama 8,7 ay sürdü.





Başvuruların kabul oranı Suriyelilerde yüzde 83 ve Afganlarda yüzde 74,7 olurken Türkiye'den iltica başvurularında kabul oranı yüzde 9,4'te kaldı.





"Hükümetin kararlılığı sonuç verdi"





Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 2024 iltica başvurularındaki düşüşün, "hükümetin kararlı tutumunun sonuç verdiğini gösterdiğini" belirtti.





Almanya'nın tüm kara sınırlarında Eylül ayında başlattığı kontrollere atıfta bulunan Faeser, bu kontroller sonucu 40 binden fazla kişinin sınırdan geri çevrildiğini ve bin 800 insan kaçakçısının yakalandığını kaydetti.





İçişleri Bakanı, geri gönderme uygulamalarının hayata geçirilmesini kolaylaştıran düzenlemeler sayesinde sınır dışı sayısının da yüzde 20 arttığını belirtti.





Faeser, Alman kara sınırlarında ilk etapta Mart ayına kadar planlanan kontrollerin süresinin uzatılacağı sinyalini de verdi.











