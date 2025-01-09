Almanya'da iflas dalgası: 2009 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

"Yıllarca süren aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği gibi sübvansiyonlar nedeniyle iflaslar gerçekleşmedi. Faiz oranlarındaki artış ve sübvansiyonların ortadan kaldırılmasıyla 2022'den itibaren iflaslar arttı"