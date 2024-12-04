Almanya Başbakanı Scholz'den Ukrayna'ya rest: Her talebi yerine getirmek zorunda değiliz

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Scholz, savaşa asker göndermeyecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Alman askeri birliklerinin gönderilmesine şu an için karşı olduğunu vurguladı. Scholz, "En büyük destekçilerden biri olsanız bile, her talebi yerine getirmek zorunda değilsiniz." ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Hür Demokrat Partili bir milletvekilinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un barış misyonu için Ukrayna'ya Alman askerlerinin gönderebileceğini gündeme getirdiğini hatırlatması üzerine Scholz, Baerbock'un böyle bir açıklama yapmadığını, ancak kendisine çok sonrası için barış döneminde ne olabileceğinin sorulduğunu belirterek
, "Aslında (Baerbock) evet veya hayır dememeye çalıştı. Çünkü ateşkes ve barış durumunda ne olacağı konusunda şimdi spekülasyon yapmak uygun değildir."
dedi.
"Her şeyi yapmak zorunda değiliz"
Scholz, Ukrayna'daki savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak
, "Mevcut durumda Ukrayna'ya Alman askerlerini ve birlikleri göndermeyi uygun görmüyorum. Her zaman bunu net söyledim ve bu böyle kalacak.
" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerinin sağlanmasına da karşı çıkarak mevcut durumda soğukkanlı davranılması gerektiğini söyledi.
İki gün önce Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Scholz,
"Hepimizin Ukrayna'nın yanında olmaya devam ettiğimizin, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde onu desteklediğimizin bilinmesi önemlidir."
diye konuştu.
Scholz, Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla askeri yardım yapanın ülkesi olduğunu vurgulayarak,
"En çok destek veren ülke olsanız da bir yerde talep edilen her şeyi yapmak zorunda değilsiniz."
ifadesini kullandı.
Savaşın tırmanmaması için her şeyi yapacağını belirten Scholz, Almanya'nın sağladığı "tehlikeli silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine ateş edilmesine izin vermeyeceklerini" yineledi.
#Almanya
#Ukrayna
#Asker
#NATO
#Rusya
#Savaş