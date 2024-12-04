Almanya Başbakanı Scholz'den Ukrayna'ya rest: Her talebi yerine getirmek zorunda değiliz

Hür Demokrat Partili bir milletvekilinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un barış misyonu için Ukrayna'ya Alman askerlerinin gönderebileceğini gündeme getirdiğini hatırlatması üzerine Scholz, Baerbock'un böyle bir açıklama yapmadığını, ancak kendisine çok sonrası için barış döneminde ne olabileceğinin sorulduğunu belirterek

, "Aslında (Baerbock) evet veya hayır dememeye çalıştı. Çünkü ateşkes ve barış durumunda ne olacağı konusunda şimdi spekülasyon yapmak uygun değildir."