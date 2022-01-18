Almanya'da Türklerin de yer aldığı gönüllüler Mamut ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu

Söz konusu etkinliğe cami dernekleri, kilise teşkilatları, meslek odaları ile kültürel alanda hizmet veren dernekler destek verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Iserlohn Merkez Camisi Derneği Başkanı Doğan Üstün, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dinimizde ağaç dikmek son derece önemli. Bugün bu önemli görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamut ağacı, uzun yaşayan, gövdesi oldukça kalın ve bundan dolayı 'dünyanın en büyük ağaçlarından biri' olarak kabul edilir. Yaşadığımız ülkede sevginin ve dostluğun kalıcı, komşuluklarımız ve arkadaşlıklarımızın bu ağaç gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum."

Üstün, bu yıl içinde aynı etkinliği tekrar edeceklerini belirtti.

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Birlikte edilen duanın ardından 25 Mamut ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

FOTOĞRAF 24 Almanya'nın en önemli fotoğraf sanatçılarından olan Candida Höfer'in \"Türken in Deutschland\" isimli fotoğraf arşivi geçmişten günümüze ayna tutuyor. Almanya’nın en ünlü fotoğraf sanatçılarından biri olan Candida Höfer, 1972 yılında çok ses getirecek bir seri üzerinde çalışmaya başladı. Türk göçmen ailelerini Almanya’daki evlerinde fotoğrafladı. Bu seriye ise ‘Türken in Deutschland’ (Almanya’daki Türkler) adını verdi 1979 yılına dek bu seri üzerinde çalışan Höfer, çalışmalarında genellikle iç mekandaki insanları fotoğrafladı. 1979 yılından sonra ise ofisler, bankalar ve bekleme odaları gibi kamu binalarının iç mekanlarının renkli fotoğraflarını çekmeye başladı. Höfer’in bu serisi o dönem Türklerin yaşadıklarına ışık tutuyor. Sanatçı, Deutschland Türken’de Türk göçmenlerin savaş sonrası Almanya’daki kültürel çatışmasını yansıtıyor. İşte Candida Höfler’in fotoğraflarından bazıları; Tarihe tanıklık eden fotoğraflarla Almanya'daki Türkler Alman fotoğraf sanatçısı Candida Höfer'in 1970'lerin Batı Almanya şehirlerinde Türkleri çektiği fotoğraflardan “Türken in Deutschland” isimli fotoğraf serisi başlattı. 1972-79 yılları arasında Almanya'da yaşayan Türkleri fotoğrafladı. Sanatçının bu serisi günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte tarihe tanıklık eden fotoğraflarla Almanya'daki Türkler: BiP'te paylaş

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