Dünya Almanyada Türklerin de yer aldığı gönüllüler Mamut ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu
AVRUPA

Almanya'da Türklerin de yer aldığı gönüllüler Mamut ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Iserlohn beldesinde çoğunluğu Türklerden oluşan gönüllüler, 25 Mamut ağacı fidanını dikti. Iserlohn Göçmen Örgütleri ve Entegrasyon Konseyi (MSO), "Bugün yaptıklarımız, yarın dünyanın nasıl olacağına karar veriyor" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada Türklerin de yer aldığı gönüllüler Mamut ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu
Arşiv

Söz konusu etkinliğe cami dernekleri, kilise teşkilatları, meslek odaları ile kültürel alanda hizmet veren dernekler destek verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Iserlohn Merkez Camisi Derneği Başkanı Doğan Üstün, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dinimizde ağaç dikmek son derece önemli. Bugün bu önemli görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamut ağacı, uzun yaşayan, gövdesi oldukça kalın ve bundan dolayı 'dünyanın en büyük ağaçlarından biri' olarak kabul edilir. Yaşadığımız ülkede sevginin ve dostluğun kalıcı, komşuluklarımız ve arkadaşlıklarımızın bu ağaç gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum."

Üstün, bu yıl içinde aynı etkinliği tekrar edeceklerini belirtti.

Birlikte edilen duanın ardından 25 Mamut ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarihe tanıklık eden fotoğraflarla Almanya'daki Türkler
FOTOĞRAF 24
Title
Almanya'nın en önemli fotoğraf sanatçılarından olan Candida Höfer'in \"Türken in Deutschland\" isimli fotoğraf arşivi geçmişten günümüze ayna tutuyor.
Title
Almanya’nın en ünlü fotoğraf sanatçılarından biri olan Candida Höfer, 1972 yılında çok ses getirecek bir seri üzerinde çalışmaya başladı. Türk göçmen ailelerini Almanya’daki evlerinde fotoğrafladı. Bu seriye ise ‘Türken in Deutschland’ (Almanya’daki Türkler) adını verdi
Title
1979 yılına dek bu seri üzerinde çalışan Höfer, çalışmalarında genellikle iç mekandaki insanları fotoğrafladı.
Title
1979 yılından sonra ise ofisler, bankalar ve bekleme odaları gibi kamu binalarının iç mekanlarının renkli fotoğraflarını çekmeye başladı.
Title
Höfer’in bu serisi o dönem Türklerin yaşadıklarına ışık tutuyor. Sanatçı, Deutschland Türken’de Türk göçmenlerin savaş sonrası Almanya’daki kültürel çatışmasını yansıtıyor.
Title
İşte Candida Höfler’in fotoğraflarından bazıları;
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tarihe tanıklık eden fotoğraflarla Almanya'daki Türkler
Alman fotoğraf sanatçısı Candida Höfer'in 1970'lerin Batı Almanya şehirlerinde Türkleri çektiği fotoğraflardan “Türken in Deutschland” isimli fotoğraf serisi başlattı. 1972-79 yılları arasında Almanya'da yaşayan Türkleri fotoğrafladı. Sanatçının bu serisi günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte tarihe tanıklık eden fotoğraflarla Almanya'daki Türkler:

Almanya'daki Türkleri telaşlandıran anlaşma
EKONOMİ
Almanya'daki Türkleri telaşlandıran anlaşma
Beşiktaş tek golle kazandı

Beşiktaş tek golle kazandı

​Siyah beyazlılar ligde 8 maç sonra deplasmanda galip geldi.
Boğazların düğümlendiği anlar

Boğazların düğümlendiği anlar

Ahmet Çalık için gerçekleştirilen anmada gözyaşları sel oldu.
AYGMden onaylamıyorlar algısı yapan İBBye: Mahmutbey - Esenyurt hattında hiçbir engel yok yapabilirsiniz

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.
Unutulmaz penaltı atışı

Unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep'te ilginç anlar yaşandı.

​Türkiye'nin 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.