Dünya Almanyadaki seçimlerde skandal Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
AVRUPA

Almanya'daki seçimlerde skandal: Başörtülü kadına oy kullandırmadılar

Almanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde skandal bir olay yaşandı. Oy kullanmak için sandığa giden başörtülü seçmene oy kullandırılmadı. Skandal karara gerekçe olarak ise kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullanabilirken, kentin belediye başkanı ise genç kadından özür dileyerek görüşme talebi iletti.

Haber Merkezi Diğer
​Almanyadaki seçimlerde skandal: Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
Foto/arşiv

Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİLER

TRT Haber'de yer alan habere göre; Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.

Müslüman kadına, her şeyin bir “yanlış anlaşılma” olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı
DÜNYA
Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya’da polis şiddeti: Başörtülü kadını yere yatırıp zorla kelepçe taktılar
DÜNYA
Almanya’da polis şiddeti: Başörtülü kadını yere yatırıp zorla kelepçe taktılar

Almanya’da polis şiddeti: Başörtülü kadın Alman çıktı
DÜNYA
Almanya’da polis şiddeti: Başörtülü kadın Alman çıktı
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
450 Fransız şirketten Türkiye adımı

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.
Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.