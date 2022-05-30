Dünya Almanyadan skandal rapor 39 bin çocuk cinsel istismara uğradı
AVRUPA

Almanya'dan skandal rapor: 39 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Almanya'da Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyon tarafından hazırlanan "Çocuk İstismarı Raporu" Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Raporda yer alan verilere göre 2021'deki çocuk istismarı vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 108 artarak 39 bin 171 olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan skandal rapor: 39 bin çocuk cinsel istismara uğradı
Almanya'da 2021'de çocuk istismarı vakaları arttı

Yayınlana rapora göre; Almanya'da 2021 yılında çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet görüntülerinin yayılması, elde edilmesi, bulundurulması ve üretilmesine yönelik 2020'de 18 bin 761, geçen yıl ise 39 bin 171 olayın kayıtlara geçtiği belirtildi. Bunun da yüzde 108 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.

2020'de 16 bin 921 olan cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 2021'de 17 bin 704 olarak tespit edildi.

Ülkede geçen yıl şiddet nedeniyle ölen çocuk sayısının 145 olduğu aktarıldı.

Özellikle sosyal medyada istismar tasvirleri yayan veya üreten çocuk ve gençlerin sayısının, 2018'den bu yana on kattan fazla arttığı, bildirilmeyen suçların ise çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, ülkede yıllık ortalama her gün 49 çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı.

Münch, "Toplumun en zayıf üyeleri olan çocuklara ve gençlere yönelik en ciddi şiddet eylemleri yasaklanmalı, yargılanmalı ve sonlandırılmalıdır. Bu nedenle, devam eden herhangi bir kötüye kullanımı erken bir aşamada tespit etmek ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Çocukların Cinsel İstismarından Sorumlu Bağımsız Komisyon üyesi Kerstin Claus çocuk istismarı sayısının artış göstermesine dikkati çekerek, "İnterneti çocuklarımıza daha güvenilir hale getirmeliyiz." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser

İçişleri Bakanı Faeser

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2021'de ortalama her gün 49 çocuğun cinsel şiddete maruz kalmasının şok edici olduğunu belirterek, "Federal İçişleri Bakanı olarak benim için ve soruşturma makamlarımız için çocukları korumak en büyük önceliktir. Hiçbir fail, kovuşturmadan kendini güvende hissetmemelidir." ifadesini kullandı.

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