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Dünya

Almanya'dan 'Türklere vize' açıklaması: Süreç normal şekilde işlemeye devam edecek

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinin bugün itibarıyla 'güvenlik ve göç politikası nedeniyle' sınır kontrollerini genişlettiğini duyurdu. Karar sonrası 'Türklere vize konusunda sıkıntı çıkarılacağı' iddialarını yalanlayan Alman makamlar, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." açıklamasını yaptı.

18:43 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Sınırda kontrol yapan Alman polisler (Foto: AFP)
Sınırda kontrol yapan Alman polisler (Foto: AFP)

Büyükelçilik, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Güvenlik ve göç politikası nedeniyle..."

Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.

'Türklere vize' açıklaması: Süreç normal şekilde işlemeye devam edecek

Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek,
"Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir."
ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın sınır kontrollerini genişletmesi

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

İletişim Başkanlığı da yalanlamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da geçtiğimiz saatlerde, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Yapılan duyuruda, Almanya’nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sisteminin uygulanmaya devam ettiği belirtilmişti.



#Almanya
#Türkiye
#Vize
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