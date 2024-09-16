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Dünya

Almanya'daki yangında iki Türk hayatını kaybetti: Dışişleri'nden flaş açıklama

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Yerel makamların soruşturma başlattığını duyuran Dışişleri Bakanlığı, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Seren Som
16:30 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:45 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem iş yeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

'Berlin Başkonsolosluğumuz incelemelerde bulundu'

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Eberswalde şehrinde çıkan bir yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.”



#Almanya
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#Türk
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