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Dünya

Almanya'nın Solingen kentinde saldırı: Saldırgan öldü 4 kişi yaralandı

Almanya'nın Solingen kentinde molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu meydana gelen patlamada, saldırgan öldü, 4 kişi yaralandı.

12:24 - 26/06/2024 Çarşamba
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Solingen'deki patlamaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Solingen'deki patlamaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Solingen'de bir oyun salonuna molotofkokteyli atıldı. Patlamada biri 7 yaşında bir çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise öldü.


Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Polis ve savcılık, saldırının terör saldırısı olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapmadı.


Martın sonunda Solingen'de bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında, aynı aileden 4 Türk kökenli Bulgaristan Vatandaşı hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

#Almanya
#Saldırı
#Solingen
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