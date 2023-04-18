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Dünya

Amaç isyan provası

HDP’liler ve PKK’nın sözde üst yöneticilerinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Abdullah Sarica
04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

‘Kobani’ bahanesiyle katliam çağrısı yapan HDP’liler ve PKK’nın sözde üst yöneticilerinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, dikkat çeken tespitlerde bulundu. Sanıkların, PKK/KCK terör örgütü talimatıyla halkı sokağa çağırdığı ifade edilen mütalaada, “Asıl amaç PKK-KCK silahlı terör örgütünün isyan provası yapmasıdır. Şehir başkaldırısı ilk defa denenmiştir. Bu olayların Kobani’de DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı kaldırmak arasında bir bağ bulunmadığı açıktır” vurgusu yapıldı. Davanın üç sanığının tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi.


#Kobani Davası
#HDP
#PKK
#KCK
#DEAŞ
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