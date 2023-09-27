Amazonlar'da kuraklık tehlikesi: 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir

Yetkililerden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları sebebiyle nehir seviyelerinde tarihi düşüşler olduğu ve yıl sonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişiminde sıkıntılar yaşayabileceği belirtildi.