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Dünya

Amazonlar'da kuraklık tehlikesi: 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yaşanılan kuraklık tehlikesi nedeniyle 500 bin kişinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği bildirildi. El Nino hava olayları kaynaklı kuraklıkla boğuşan Amazon yağmur ormanlarının ciddi yağış eksikliği yaşadığı ifade ediliyor.

08:16 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Amazon yağmur ormanları

Amazon yağmur ormanları

Yetkililerden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları sebebiyle nehir seviyelerinde tarihi düşüşler olduğu ve yıl sonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişiminde sıkıntılar yaşayabileceği belirtildi.


Özellikle geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar için kuraklığın ciddi sorun haline geldiği vurgulanan açıklamada, iki hafta önce çevresel acil durum ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, acil durum kapsamında, devlet sivil koruma teşkilatının bölge halkına yiyecek, su ve hijyen yardımında bulunacağı bilgisi paylaşıldı.


El Nino hava olayları kaynaklı kuraklıkla boğuşan Amazon yağmur ormanlarının ciddi yağış eksikliği yaşadığı ifade ediliyor.

Amazonlarda kuraklık, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin her fırsatta açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bölgeye 20 milyon dolar kaynak sağlayacağı bildirildi.






#Amazon
#Brezilya
#Kuraklık
#yağmur ormanları
19 dakika önce
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