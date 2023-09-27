Amazonlar'da kuraklık tehlikesi: 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir

Amazon yağmur ormanları
Yetkililerden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları sebebiyle nehir seviyelerinde tarihi düşüşler olduğu ve yıl sonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişiminde sıkıntılar yaşayabileceği belirtildi.
Açıklamada, acil durum kapsamında, devlet sivil koruma teşkilatının bölge halkına yiyecek, su ve hijyen yardımında bulunacağı bilgisi paylaşıldı.
Amazonlarda kuraklık, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin her fırsatta açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bölgeye 20 milyon dolar kaynak sağlayacağı bildirildi.