Trump'tan eyaletlere aşı çağrısı: Harekete geçin

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "aşı uygulamalarının beklenenden yavaş ilerlediği" eleştirileri üzerine açıklamada bulundu.

Harekete geçin

Federal hükümetin eyaletlere aşıları dağıttığının altını çizen Trump, "Artık aşıları uygulamak eyaletlerin sorumluluğu. Harekete geçin." ifadesini kullandı.

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ABD'de aşılama takvimi yavaş ilerliyor

Basına yansıyan haberlere göre, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

Trump yönetimi, "2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye aşıların ulaşmış olacağı" sözünü vermiş olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, düne kadar sadece 2,1 milyon kişiye aşı yapıldı.

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Günde 3 buçuk milyon kişinin aşı olması gerekiyor

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın, 2021'in ikinci yarısına kadar tüm Amerikalıların aşılanmış olacağı tahmininin dikkate alındığında ise ülkede günde en az 3,5 milyon kişinin aşı olması gerekiyor.