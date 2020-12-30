Dünya Trumptan eyaletlere aşı çağrısı Harekete geçin
AMERİKA

Amerika'da koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı mı?

Trump'tan eyaletlere aşı çağrısı: Harekete geçin

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları dağıttığını belirterek, uygulamaların hızlandırılması için eyalet yönetimlerine "harekete geçin" çağrısında bulundu. Basına yansıyan haberlere göre, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "aşı uygulamalarının beklenenden yavaş ilerlediği" eleştirileri üzerine açıklamada bulundu.

Harekete geçin

  • Federal hükümetin eyaletlere aşıları dağıttığının altını çizen Trump, "Artık aşıları uygulamak eyaletlerin sorumluluğu. Harekete geçin." ifadesini kullandı.

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ABD'de aşılama takvimi yavaş ilerliyor

Basına yansıyan haberlere göre, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

  • Trump yönetimi, "2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye aşıların ulaşmış olacağı" sözünü vermiş olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, düne kadar sadece 2,1 milyon kişiye aşı yapıldı.

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Günde 3 buçuk milyon kişinin aşı olması gerekiyor

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın, 2021'in ikinci yarısına kadar tüm Amerikalıların aşılanmış olacağı tahmininin dikkate alındığında ise ülkede günde en az 3,5 milyon kişinin aşı olması gerekiyor.

  • Trump yönetimi de federal yönetiminin sözünü tutarak eyaletlere olabildiğince hızlı şekilde aşıları ulaştırdığını artık sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu savunuyor.
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