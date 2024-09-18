Amerikan basını: İki Hizbullah üyesinin şüphesi İsrail'i erkenden harekete geçirdi

İşgalci İsrail, Lübnan merkezli Hizbullah mensuplarını siber saldırıyla hedef aldı. Mesajlaşma cihazlarının eş zamanlı patlatılmasıyla binlerce Hizbullah üyesi yaralandı. En az 9 kişi öldü, 2 bin 800 kişi yaralandı. İran'ın Lübnan büyükelçisi de saldırıda yaralandı. Hizbullah kaynakları gelişmeyi '7 Ekim sonrası en büyük güvenlik ihlali' diye değerlendirdi. Peki kullanılan bu çağrı cihazları tek bir düğmeye basılarak patlayabilir mi? Hizbullah bu cihazları ne zamandan bu yana kullanıyor? Cihazlar, Hizbullah için ne kadar önemli? Bu olay daha geniş bir savaşın fitilinin ateşlenmesine mi yol açacak? yenisafak.com bu soruların peşine düştü...