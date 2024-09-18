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Dünya

Amerikan basını: İki Hizbullah üyesinin şüphesi İsrail'i erkenden harekete geçirdi

Amerika merkezli Al-Monitor internet sitesi, üst düzey bölgesel istihbarat kaynaklarına göre, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarının içine yerleştirdiği patlayıcıların iki Hizbullah üyesinin bu cihazların hacklendiğini tespit ettiği yönünde istihbarat topladıktan sonra gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Zeynep Karçığa
17:17 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 9 kişi öldü, 2 bin 800 kişi yaralandı.
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 9 kişi öldü, 2 bin 800 kişi yaralandı.

Bu istihbarat ihlali nedeniyle operasyonun yapılması kararının İsrail'e "çok geç olmadan" verildiği belirtildi.


Haberde, satın alınan binlerce cihaz, Hizbullah'a teslim edilmeden önce İsrail tarafından ele geçirilip bomba yerleştirildi. İsrail'in planında bir savaşın çıkması durumunda cihazları patlatmak olduğu belirtildi.



Plan açığa çıktıktan sonra üç seçenek vardı

İnternet sitesi, aynı kaynaklara dayanarak, bir Hizbullah üyesinin şüphelerini üstlerine anlatmasının ardından İsrail'in üç seçeneği olduğunu bildirdi.


Bu seçenekler şunlardı:
1-
Hizbullah'a savaş açmak ve cihazları orijinal plana göre havaya uçurmak.
2-
Hemen havaya uçurup mümkün olan en büyük hasarı vermek.
3-
Konuyu görmezden gelip planın ortaya çıkmasını riske atmak.

Sonunda ABD'den bile gizli kalan bir süreçte ikinci seçeneğin uygulanmasına karar verildi.



Ne olmuştu?

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.


#Hizbullah
#Lübnan
#İsrail
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