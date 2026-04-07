ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da İran’a yönelik savaş ve ABD’nin hedefleri hakkında sert ifadeler kullandı. "Amerikan halkı eve dönmemizi istiyor" diyen Trump, gazetecilerin, savaşa karşı çıkan Amerikalılara ne söylemek istediğini sorması üzerine Trump, “Aptallar” yanıtını verdi. Savaşın temel amacının İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirten Trump, “Bu savaş tek bir şeyle ilgili, İran nükleer silaha sahip olamaz” dedi. ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarını “yerle bir etme” olarak nitelendiren Trump, “Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama onları yerle bir ediyoruz ve pes etmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı. İran’ın direniş göstermeye devam etmesi halinde ülkenin altyapısının yok edileceğini ima eden Trump, “Pes etmezlerse köprüleri, enerji santralleri, hiçbir şeyleri kalmayacak” diye konuştu.

Daha ağır adımların da gündemde olabileceğini belirten Trump, “Bunlardan daha kötü şeyler de var” dedi ancak detay vermekten kaçındı. İran için son tarihin 8 Nisan olduğu kaydeden Turump, şuyle devam etti: " Toplantının soru-cevap kısmında “Bütün ülke (İran) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın (Salı) gece olabilir.” ifadelerini kullanan ABD Başkanı, “İran’dan tam olarak nasıl bir anlaşma bekliyorsunuz” sorusuna şu cevabı verdi: "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı’ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak."