Uranyum operasyonu fiyasko mu?

ABD'nin başlattığı İran savaşı beşinci haftayı geride bırakırken, sahadaki gelişmeler farklı bir fotoğraf vermeye devam ediyor. Trump yönetimi tarafından geçen hafta sonu kamuoyuna sunulan “yaralı pilotu başarılı kurtarma operasyonu” anlatısının gerçekte çok daha karmaşık ve muhtemelen başarısız bir askeri girişimi örtbas etmek için kurgulanmış olabileceği gündemin önemli başlıklarından biri. ABD yönetiminin resmî söylemine göre, bir ABD F-15E savaş uçağı İran üzerinde düşürüldü ve uçaktaki silah sistemleri subayı ağır yaralı şekilde Zagros Dağları’nda hayatta kalmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, iki pilotun da başarılı bir operasyonla kurtarıldığını açıkladı ama ne pilotların kimliği ne de nerede tedavi gördüklerine ilişkin bilgi paylaştı. Ancak sahadan gelen parçalı bilgiler ve açık kaynak analizleri, bu anlatının önemli boşluklar içerdiğini gösteriyor. İlk dikkat çeken unsur, düşen uçağın enkazının İsfahan ve Natanz nükleer tesisi yakınlarında konumlandırılmış olması. Bu coğrafi yakınlık, operasyonun yalnızca bir pilot kurtarma görevi olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Zira kullanılan platformlar da bu şüpheyi güçlendiriyor. İddialara göre operasyonda yer alan C-130J tipi uçaklar, yalnızca bir pilotu kurtarmak için gereğinden fazla kapasiteye sahip. Bu uçaklar yaklaşık 90 asker taşıma kapasitesine ulaşıyor.

Bu ölçek, tek bir askeri personelin tahliyesine yönelik klasik bir kurtarma operasyonunun çok ötesine işaret ediyor. Bazı analistler, operasyonun asıl hedefinin stratejik unsurlar, hatta nükleer materyaller, olabileceğini öne sürüyor. Sahaya ilişkin bir diğer kritik iddia ise operasyonun planlandığı gibi gitmediği yönünde. Buna göre ABD unsurları, önceden haritalanmış ancak aktif operasyonlar için tasarlanmamış bir toprak piste yönelmek zorunda kaldı. En az iki C-130J uçağının hasar alarak bu alana sert iniş yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği öne sürülüyor. İran tarafı ise, özellikle Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) kaynakları üzerinden, bölgeye hızla takviye birlikler sevk edildiğini ve ABD unsurlarının kuşatılmaya çalışıldığını iddia ediyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde de Kohgiluyeh bölgesi civarında yoğun çatışma izlenimi veren patlamalar ve füze atışları dikkat çekiyor. ABD tarafının ise krizi büyümeden kontrol altına almak için hızlı bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiği öne sürülüyor. İddialara göre bölgeye sevk edilen ek nakliye uçaklarıyla personel geri çekildi, sahada bırakılan uçak ve helikopterler ise hava saldırılarıyla imha edildi. İran kaynakları da bölgede ABD hava araçlarına ait olduğu iddia edilen enkaz görüntüleri paylaştı. Russia Today'e konuşan eski CIA analisti Larry Johnson'ın da pazar günkü gelişmenin açık bir "perdeleme operasyonu" olduğunu savunarak, Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü iddia etti. Yine dün, İran ordusu ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir SİHA'nın da İsfahan semalarında düşürüldüğünü kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı da, "İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir aldatma operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır" ifadesini kullandı.