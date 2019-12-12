Amerikan malı

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Veliaht Prens Muhammed bin Zayed eliyle nasıl bir istihbarat üssüne dönüştüğüne dair yeni bir ifşaat ortaya çıktı. Yeni iddiaya göre, 11 Eylül 2001 sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) yetkilileri ve uzmanları Körfez ülkesinin siber istihbarat ağı kurmasında etkin rol oynadı. Reuters'in birinci elden bilgiye sahip kaynaklara dayandırdığı haberinde 11 Eylül olaylarını takip eden yıllarda Beyaz Saray'da anti-terör konularında üst düzey görevlerde bulunan Richard Clarke’ın yanı sıra birçok NSA yetkilisi de bir istihbarat ağı kurmak için BAE’ye gitti. Clarke, ülke yönetimi ile olan yakın ilişkileri sebebiyle birçok güvenlik ihalesini kazandı. Bu ihalelerden biri Abu Dhabi’de kullanılmayan bir havalimanı binasında gizli istihbarat ağının kurulmasıyla ilgiliydi. Abu Dabi'de NSA uzmanları tarafından kurulan, 34 milyon dolar bütçeli siber istihbarat ağına kısaca DREAD (Development Research Exploitation and Analysis Department) ismi verildi DREAD'ın amacı ilk zamanlarda El-Kaide terör örgütünü takip ve tespit iken ilerleyen zamanlarda aktivistleri, Suudi kadın hakları savunucularını, BM diplomatlarını FIFA yetkililerini fişlemek ve nihayet bölgesel rakip olarak görülen devletleri hedef almak için kullandı.

BAE NSA

THE THREAD DEVREDE

2008’de ise proje Al Bateen havalimanındaki küçük bir hangarda başlatıldı. BAE çalışanlarına eğitim verildi ve gizli internet sistemleri kuruldu. 2009 yılında DREAD kapsamında “The Thread” isimli bir projeye start verildi. Bu şekilde Windows bilgisayarlardan bilgiler çalınıp BAE kontrolündeki sistemlere aktarılabilecekti.

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ARAP BAHARI'YLA YAŞANAN DEĞİŞİM

Kısa süre içerisinde neredeyse tüm ekip ABD’li çalışanlardan oluşuyordu. 2011’de Arap baharı başladıktan sonra BAE’nin hedefleri değişti. Sıradaki devrimin BAE’de olabileceğinden endişelenen yetkililer “ulusal güvenlik tehdidi” isimli yeni bir kategori açtı. Hükümet karşıtları ve aktivistler fişlendi. Daha sonra buna BM yetkilileri ve hatta FIFA yetkilileri dahil edildi.

GOOGLE, HOTMAIL VE YAHOO HACKLENDİ

Proje daha sonra BAE tarafından genişletildi ve sadece teröristler için değil, aktivistler için de kullanıldı. Bu süreçte Clarke için BAE’de en az 5 eski Beyaz Saray çalışanı görev yaptı. DREAD briliğinin ABD internet sistemlerini hackleme izni yoktu, fakat 2012 yılında Google, Hotmail ve Yahoo mail adresleri hacklendi. Yıllar içerisinde Amerikalı DREAD çalışanlarının sayısı bir düzineden 40’a kadar çıkarıldı.

Rakip devletler hedefte

Reuters'in ele geçirdiği belgelere göre BAE'nin faaliyetleri anti-terör operasyonlarından "jeopolitik düşmanlar" şeklinde nitelendirilen hedeflere değişim geçirdi. 2012-2015 yılları arasında DREAD için çalışan ekipler rakip hükümetlerin siber ağlarına sızmakla görevlendirildi.