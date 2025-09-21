Annesinin kucağında kurşunladılar

İsrail ordusu, Gazze’de daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu. Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi. Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.