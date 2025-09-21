Yeni Şafak
Annesinin kucağında kurşunladılar

04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.
Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.

Gazze’de bebekleri hedef gözeterek katleden soykırım ordusunun son kurbanı Cude el-Attar oldu. 7 aylık Cude el-Attar, Han Yunus'ta annesinin kucağındayken karnından vurularak öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze’de daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu. Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi. Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#han yunus
