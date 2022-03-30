Anonymous hacker grubu Kadirov'un yalanını ortaya çıkardı

Anonymous hacker grubu (Anonymous Operations), Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile tanınan Çecen Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un yalanını ortaya çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ortakları ve ailesi ile birlikte Ukrayna'ya gittiği belirtilmişti. Çeçen medyasında 45 yaşındaki Kadirov'un Ukrayna'daki birlikleri ile bir araya geldiği ve buradan görüntüler paylaştığını aktarmıştı.





Anonymous hacker grubu (Anonymous Operations) ise Rus ve Çeçen medyası tarafından servis edilen fotoğraflarla ilgili dikkaç çekici bir paylaşımda bulundu.

Anonymous Operations, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Kadirov'un askerleriyle birlikte Kiev ve Mariupul'da çektirdiği fotoğrafların gerçek olmadığını öne sürdü.

Anonymous Operations, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeçenya cumhuriyetinin başkanı Kadirov umutsuzca insanların #Ukraine 'da savaştığını düşünmelerini istiyor. İlk olarak, Çeçenya'da görüldüğünde #Kyiv yakınında olduğu konusunda yalan söyledi. Şimdi Mariupol'da olduğunu söylüyor ve farkında olmadan bu resmi yayınlıyor ama Ukrayna'da Rosneft istasyonu yok" dedi.

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