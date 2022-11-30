Apple da Musk’a savaş açtı: Twitter'a reklam ve sansür tehdidi

Twitter’ı satın aldıktan sonra yoğun bir saldırıya maruz kalan ABD’li iş insanı Elon Musk, ülkedeki sol-liberal kanadı destekleyen kişi ve kurumların hedefi olmaya devam ediyor. Musk’ı hedef alan kurumlara dünyanın teknoloji devlerinden, iPhone üreticisi Apple da eklendi. Apple’ın Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu açıklayan Musk, “Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” diye sorduğu tweeti, takipçileriyle paylaştı. Musk, daha sonra attığı bir tweette Apple Üst Yöneticisi Tim Cook’u etiketleyerek, “Neler oluyor burada?” diye sordu. Apple’ın ayrıca Twitter’ı App Store’dan çıkarmakla tehdit ettiğini de duyuran ABD’li iş insanı, bunun sebebi olarak şirketten kendilerine henüz bir açıklama yapılmadığını kaydetti. Musk, reklam tehdidi sonrası Apple’a adeta savaş açtı.

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APPLE’IN TEKEL OYUNU

Apple’ın, uygulama mağazasında yapılan satışlardan yüksek pay almasını da eleştiren Musk, Apple’ın uygulamadaki ücretine dair bir tweeti alıntılayarak, “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?” paylaşımında bulundu. Ürettiği iPhone ve iPad gibi cihazlarda hangi içeriklerin oynatılabileceğini kontrol eden Apple, uygulamalardan gelirin büyük bir bölümünü kendisine ayırıyor. Şirkete karşı eleştiriler yeni olmazken, oyun şirketi Epic Games, Apple’ın söz konusu ücretleri konusunda mahkemeye başvurmuştu.

ANLATIYI KONTROL ETME MÜCADELESİ

Musk, kendisini hedef alan saldırıların sebebini, sosyal medya platformunun “anlatıyı kontrol gücünü kolay kolay teslim etmeme çabası” olarak değerlendirdi. Twitter’ın Musk öncesi özellikle ABD siyasetinde Demokrat Parti, LGBT dayatmasının sözcülüğüne soyunduğu ve sağ-muhafazakar kanadın söylemlerini törpülediği biliniyor. Musk’ı hedef alan çevrenin Twitter’daki nüfuzlarını kaybetmemek için dört koldan saldırıya geçtiği kaydedilitor.

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O BELGELERİ AÇIKLAYACAK

Musk, Twitter’ı satın almadan önce platformun “ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına” dair şirket dosyalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını da duyurdu. Uzmanlar, yaşanan gerginliği ABD’nin iç siyasetindeki dengeler üzerinden okunabileceğini ve sol-liberal kesimin muhafazakarlar ile mücadelesinin bir yansıması olduğunu söylüyor. Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu. Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4’ü “Evet” cevabı verirken yüzde 27,6’sı ise “Hayır” oyu kullanmıştı.

REKLAM ÜZERİNDEN BASKI YAPILIYOR

Kâr amacı gütmeyen izleme grubu Media Matters, Musk’ın yönetime geçmesinin ardından platformun en iyi 100 reklam vereninden 50’sinin reklam çektiğini ve 2020’den bu yana yaklaşık 2 milyar dolarlık harcamaya karşılık geldiğini belirtti. Musk’ın satın alınmasının ardından sitede reklam vermeyi durduran yüksek profilli şirketler arasında Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford ve Jeep yer alıyor. Kraft, Coca Cola, Nestle, Chanel, AT&T, CNN, Heineken ve Kellogg’s şirketleri de reklamlarını azaltmış durumda. Musk’ın Apple ile yaptığı çıkış; teknoloji devinin de listeye eklendiğine işaret ediyor.

Platformun ikinci versiyonu yolda

Amerikalı girişimci Elon Musk, Twitter’da yaklaşan bazı özellikleri ve büyüme hedeflerini de paylaştı. Uygulamanın yeni versiyonuna “Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması” adını veren Musk, Twitter 2.0’da şifreli doğrudan mesaj, uzun tweet atma imkânı ve uygulama üzerinden ödeme yapma gibi yeniliklerin olacağını ifade etti. Twitter’dan paylaşılan sunular şirkete, günde yaklaşık 2 milyon yeni kayıt olduğunu gösteriyor. Bu veriler, yıl bazında ise yaklaşık yüzde 66’lık bir büyümeyi ifade ediyor. Kullanıcıların her zamankinden daha aktif olduğunu gösteren verilere göre, kullanıcılar platformda günlük olarak 8 milyar aktif dakika harcıyor. Musk, Twitter’da kullanılan karakter sınırı hakkında paylaşım yaptı. Uygulama, Elon Musk’ın satın almasından önce en son 2017 yılında karakter sınırını 140’tan 280’e çıkarmıştı. İş insanı, önceki gün yine sosyal medya hesabından Twitter ile ilgili bir paylaşımının altına gelen cevapta karakter sınırının bin olmasını söyleyen bir kullanıcıya yapılacaklar listesinde diyerek karşılık verdi. Ek olarak yine karakter sınırının 420 olmasını isteyen bir kullanıcıya da “İyi bir fikir” yanıtını verdi.