Artan faizler ABD ve Avrupa’yı krize soktu

Küresel bankacılık sektörü, banka iflasları ve yaşanan likidite sıkıntıları çerçevesinde zorlu bir süreç yaşıyor. Özellikle ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan krizler her geçen gün endişeye neden oluyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mart ayı olağan toplantısında Başkan Erdal Bahçıvan da küresel krize dikkat çekti.

FAİZLER YÜKSELDİ KAYIPLAR BAŞLADI

Bahçıvan, dünya çapında bir süredir ABD ve Avrupa odaklı finansal stres yaşandığını belirterek, uzun yıllar düşük faize alışık ABD ve Avrupa bankacılık sisteminin, faizlerin kısa sürede yüzde 4,5-5 bandına gelince zorlanıyor olmasının temel sorun olduğunu vurguladı. Erdal Bahçıvan, "Faizlerin düşük olduğu dönemde ellerinde düşük faizli tahviller bulunduran bankalar, bu dönemde faizlerin yükselmesiyle kayıplar yaşıyor. Ülkemizde de ileride benzer bir durumun yaşanmaması için dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

PANİK BUTONUNA BASTILAR

Yaşanan şok karşısında kamu otoritelerinin adeta ‘Panik butonu’na basarak mevduatlara güvence verdiğini belirten Bahçıvan, şöyle devam etti: “Böylece kısmi bir rahatlama sağlanırken, merkez bankaları da likidite ihtiyacını karşılamak için swap kanallarını açarak stresin kontrol altında tutulmasına imkan verdi. Yine de endişelerin önümüzdeki dönemde süreceği açık.”

ACİL GÜNDEMLERDEN BİRİ SINIRDA KARBON VERGİSİ

Bahçıvan, ihracatçı sanayiciler için acil bir diğer gündemin AB’nin Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi olduğunu ve zamanın giderek daraldığını söyledi. Türkiye’nin son yıllarda ihracatta yakaladığı en önemli avantajlardan birinin de hem ürün hem de ülke sayısı yönünden ulaşılan çeşitlilik olduğunu sözlerine ekledi.

İhracat kredilerinin payı artmalı

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz sürdürülebilir kalkınmada iki önemli kavram bulunduğunu ve bunların, ihracat ve KOBİ’ler olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Biz de toplam krediler içinde ihracat kredilerinin payını artırmak ve ihracat kredileri içinde de ihracatçı KOBİ’lerin payını artırmaya odaklıyız. Bu da daha fazla üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmadan geçiyor.” İSO Meclis Üyesi Süleyman Orakçıoğlu ise, serbest ticaret anlaşmalarının sanayicinin önündeki en büyük bariyer olduğunu ve birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.







