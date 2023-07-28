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Dünya

Aşırı sıcaklardan 249 kişi hayatını kaybetti

Meksika Sağlık Bakanının yaptığı açıklamaya göre, mevsim değişikliği nedeniyle artan aşırı sıcaklar 19 Mart-22 Temmuz arasında 249 kişinin ölümüne sebep oldu. Geçen sene aynı aylarda, Meksika genelinde aşırı sıcaklardan 38 kişi hayatını kaybetmişti.

10:59 . 28/07/2023 Cuma
AA
En fazla can kaybı 100 kişi ile Nuevo Leon eyaletinde oldu.

En fazla can kaybı 100 kişi ile Nuevo Leon eyaletinde oldu.

Meksika'da son aylarda etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle dört ayda 249 kişi hayatını kaybetti.


Meksika Sağlık Bakanlığı, iklim değişimine bağlı ortaya çıkan aşırı sıcaklıklar nedeniyle ülkedeki can kayıplarına ilişkin rapor yayımladı.


Rapora göre, haziranın sonlarında Meksika'da termometreler yaklaşık 45 santigrat dereceyi gösterirken, normalin üstünde seyreden sıcaklardan 19 Mart-22 Temmuz arasında 249 kişi öldü.


En fazla can kaybı 100 kişi ile Nuevo Leon eyaletinde görülürken, ölümlerin yüzde 92,4'ü sıcak çarpması, geri kalanı ise susuzluktan kaynaklandı.


Hükümet, sıcaklardan korunmak için gün içinde sık sık en az iki litre su içilmesini ve özellikle saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor.


Geçen sene aynı aylarda, Meksika genelinde aşırı sıcaklardan 38 kişi hayatını kaybetmişti.


Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da,
"son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı"
bilgisini paylaşmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini açıklamıştı.


#Meksika
#Aşırı sıcaklar
#Ölüm
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