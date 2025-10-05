Ateşkes artık çok yakın

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına olumlu geri dönüş yapması, 2 senedir İsrail eliyle oluşan insani krizin sona ermesine yönelik umutları arttırırken, ateşkes için yapılan baskılar, kişisel çıkarları uğruna savaşı sürdüren Başbakan Binyamin Netanyahu’yu adeta köşeye sıkıştırdı. Trump’ın kamuoyu önünde yaptığı “ateşkesi kabul edin” çağrısının ardından Washington’un süreci hızla sonlandırmak istemesi, Netanyahu’nun manevra alanını daralttı. İsrail iç siyasetinde ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı ortaklarının baskısıyla hareket eden Netanyahu, artık hem uluslararası hem de iç kamuoyu baskısı altında. Tüm bu gelişmeler, uzun süredir tıkanan Gazze savaşında diplomatik bir dönüm noktasına yaklaşıldığına işaret ediyor.

SİLAH BIRAKMA KONUSUNDA MÜZAKERE

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıta ilişkin konuştu. "Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık" diyen Ebu Merzuk, barış gücüyle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine devredeceğini ve bu silahların Gazze'yi yönetenlerin elinde olacağını ifade etti.

GAZZE FİLİSTİN YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Ebu Merzuk, Gazze'nin yönetiminin Filistin yönetimi yetkisinde bağımsız bir heyete devredilmesi konusunda ulusal bir mutabakatın bulunduğunu hatırlattı. Hamas'ın cevabında, "Gazze’nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayanan Filistinli bir heyete devretmek için onayımızı yeniliyoruz" denişmişti. Trump'ın planına göre, bölgenin işleyişini denetleyecek “teknokratik ve apolitik bir Filistin komitesinin geçiş yönetimini” öngörüyor. Filistin komitesi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık edeceği, İngiltere Başbakanı Tony Blair’in yanı sıra da ‘daha sonra açıklanacak diğer devlet başkanları’nın yer alacağı ‘barış kurulu’nun gözetimi ve denetimi altında olacak.

NETANYAHU ÇOK İLERİ GİTTİ

Trump da akşam saatlerinde Truth Social’dan açıklamalarda bulundu. İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanmasına fırsat vermek için bombardımanı geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Trump, “Hamas hızlı hareket etmeli, yoksa tüm bahisler ortadan kalkar” sözlerini sarf etti. “Birçok kişinin olacağını düşündüğü gecikmeye ya da Gazze'nin yeniden bir tehdit oluşturacağı herhangi bir sonuca tahammül etmeyeceğim” diyen Trump, “Hadi bunu çabuk halledelim. Herkes adil biçimde muamele görecek” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada ise, Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya ‘bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

NETANYAHU ŞAŞIRDI

Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, X hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı. İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı. Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü ifade edildi. ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" demişti.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARI ÇAĞIRMADI

Times of Israel’in haberine göre Hamas'ın Trump planına olumlu dönüşü sonrası Netanyahu acil toplantı kararı aldı. Toplantıya savaş kabinesi ve İsrail bakanları çağrıldı. Aşırı sağcı isimler olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazael Smotrich toplantıya davet edilmedi.

İLK AŞAMAYA HAZIRLIK

Hamas'ın, Trump'ın planına ilişkin açıklaması sonrası Gazze'de iki yıldır on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi. Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı. İlk aşamaya göre İsrail ordusunun Gazze kentindeki kara manevraları tamamen askıya alınacak, Hamas’a yönelik hiçbir saldırı operasyonu yürütülmeyecek.

SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİ REHİNELER BELİRLENİYOR

İsrail hükümetinin talimatları doğrultusunda İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde yalnızca savunma operasyonlarına geçerek, Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme operasyonunu durdurdu. Aynı zamanda, savunma yetkilileri, İsrail'in anlaşma kapsamında serbest bırakmayı kabul edeceği tutuklular listesine hangi Filistinli tutukluların dahil edilebileceğini değerlendirmek için toplantı düzenledi.

İSRAİL ANLAŞMALARA UYMUYOR

İsrail daha önce varılan ateşkes anlaşmalarını defalarca kez ihlal etti. Hamas bu kez varılan anlaşmanın bir güvenceye dayandırılması beklentisini taşıyor. Temmuz 2024’de varılan ateşkeste İsrail, Beit Lahia'da 93 kişiyi öldüren bir hava saldırısı düzenledi. 14 Ocak 2025’te yürürlüğe giren ateşkes sona erene kadar, “350’den fazla ihlal” raporlandı. Saldırılar hem jet uçakları hem İHA ve dronlar hem de keskin nişancılar aracılığıyla yapıldı. Ateşkes hâlâ yürürlükteydi; ancak İsrail 18 Mart’ta “savunma odaklı operasyon” diyerek yeniden saldırıya geçti bu saldırı aynı zamanda o dönemki ateşkesin fiilen bozulduğu tarih olarak görülüyor. Söz konusu saldırıları mayıs ayında Gideon Arabaları adını verdiği kara işgali izledi. Lübnan’la yaşanan çatışmalarda da Kasım 2024’te ateşkese varılmasına karşı İsrail tarafından 2 binden fazla kez ihlal edildi.

ANLAŞMAYA RAĞMEN GÖÇE ZORLUYOR

İşgali durdurma açıklamasına rağmen İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Andraee, sosyal medya platformu X’te yaptığı son paylaşımda, “Gazze’nin kuzeyinde kalan bölge hala tehlikeli bir çatışma alanıdır. Ordu hala Gazze Şehri’ni kuşatma altında tutuyor; şehre geri dönmeye çalışmak aşırı derecede tehlikelidir” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE MUHALEFETTEN DESTEK

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti. Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.

ABBAS VE İSLAMİ CİHAD MEMNUN

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu plana Hamas'ın verdiği yanıtı ve ardından başkanın savaşı sona erdirme çağrısı yapan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Abbas, "Bizim için şu anda önemli olan, tam bir ateşkesin derhal sağlanması, tüm rehine ve tutukluların serbest bırakılması" dedi. Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına verdiği yanıtın Filistinli direniş güçlerinin ortak tutumunu temsil ettiğini bildirdi.

Hamisi başka katil başka konuşuyor!

Gazze ve tüm dünya ateşkes konusunda somut adım beklerken, dün ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu eş zamanlı olarak birbirlerini yalanlayan açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek" dedi. Trump’ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde Netanyahu, bir hafta içinde Gazze'deki İsrailli canlı ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun "Gazze'nin derinlerinde işgalinin süreceğini" ileri sürdü. Netanyahu, "ilk aşamada Hamas'ın bütün esirleri bırakacağını, İsrail ordusunun Gazze'nin derinliklerindeki bölgelerde kontrolü elinde tutacak biçimde yeniden konumlanacağını" ileri sürdü.

Esir takası müzakereleri yarın

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de (yarın) Mısır'da esir takasını müzakere edeceği belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı. 6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, müzakerelerin, savaşın sona ermesi yönündeki ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.







