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ORTADOĞU

Ateşkese sabotaj

İki yıl önce ateşkes ilan edilen İdlib’deki provokasyonlar arttı. Son 15 gündür sivillere bomba yağdıran Esed rejimi, dün de TSK’nın gözlem noktasına saldırdı. Şir Magar Gözlem Üssü’ne atılan 13 roketten, 10 tanesi üs duvarı ve çevresine isabet etti. Genelkurmay saldırgınlık nedeniyle İdlib ve Hama kırsalına yeni birlikler sevk etti.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Şir Magar Üssü’ne 13 roket atıldı.
Şir Magar Üssü’ne 13 roket atıldı.

Suriyeli muhalif gruplarla Esed birlikleri arasında çatışmalar sürüyor. Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak ilan edilmesine rağmen Esed, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın saldırılarına maruz kalan İdlib’de dün Türk gözlem üssü de saldırıya uğradı. Türkiye’nin İdlib çevresine kurduğu 12 noktadan biri olan Şir Magar Askeri Üssü’ne 13 adet roket düştü. Günlerdir yoğun biçimde bombalanan Hama kuzeyindeki Kalat el-Madig çevresinde konuşlu gözlem üssüne yapılan saldırıda can kaybı ve yaralı bulunmadığı öğrenildi.

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Olaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren ÖSO Sözcüsü Naci Mustafa, Şir Magar Gözlem Üssü’ne sabah saatlerinde 13 roket atıldığını, ancak bu roketlerden 10 tanesinin üs duvarı ve çevresine isabet ettiğini söyledi. Şir Magar’daki üsse yönelik sabotaj girişiminin ilki 4 Mayıs’ta meydana gelmiş ve saldırıda 2 askerimiz yaralanmıştı. Dünkü saldırı sonrası Esed yanlısı yayın organlarında Türkiye’nin bölgedeki gözlem üslerini boşalttığı propagandası yapıldı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri son iki günde İdlib ve Hama kırsalında bulunan askeri noktalara yeni birlikler sevk etti. Halen bölgeye yönelik sevkiyat sürüyor. İdlib güneyinde rejimin ele geçirdiği yerleri sıralayan ve son durumu değerlendiren Naci Mustafa Naci, şöyle konuştu:

Gözlem üssüne saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye zırhlı araçlarla ek sevkiyat gerçekleştirdi.

YAKARAK İLERLİYORLAR

“Rusya ve İran destekli Esed birlikleri Kalat el-Mudik, Musteriha, Şeriha, Tel Osman, Cenabire, Kefer Nabuze, Kurket, Bab Taga bölgelerini yakarak ele geçirdi. Şu an bombardımanlar Habit, Kassabiye, Kıbeyr bölgelerinde yoğun olarak devam ediyor. Askerlerimiz cephe hattında sebatını sürdürüyor. Herhangi bir bozgun hali yok ve kaybettiğimiz bölgeleri geri alma konusunda kararlıyız. Sadece son 2 günde rejim ve Rus birliklerine 60’tan fazla kayıp verdirdik. Çok sayıda tank, zırhlı ve cephanelerini imha ettik.”

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