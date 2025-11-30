Yeni Şafak
Ateşkeste bomba yağdırıyor

04:0030/11/2025, الأحد
G: 30/11/2025, الأحد
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda iki çocuğu katletti.

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen önceki gün gece boyunca işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi. Sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda 8 ve 11 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak işgalci güç Gazze’de ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 8 ve 11 yaşlarında kardeş olan iki çocuğu katletti. Bölge sakinleri, ateşkes ortamına rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü, özellikle sivil yerleşim alanlarının hedef alınmasının büyük endişeye neden olduğunu ifade etti. Sağlık kaynakları da saldırıların bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırdığını, hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlandığını vurguladı.


