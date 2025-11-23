Her gün iki çocuk öldüren ateşkes

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’deki saldırılarını sürdürürken uluslararası toplum, ateşkese garantör olan ülkelerden Tel Aviv’e baskı kurmasını bekliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'deki duruma ilişkin dün yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında her gün ortalama 2 çocuğun öldüğünü bildirdi. Ateşkese rağmen dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğunun, bir önceki gün de Gazze kentinde 7 çocuğun öldürüldüğünün bildirildiğini hatırlatan Pires, "Ateşkesin yürürlükte olduğu 10 Ekim'den bu yana, Gazze’deki saldırılarda en az 67 çocuk öldürüldü, onlarcası da yaralandı. Bu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana her gün ortalama 2 çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor" diye konuştu.

Gazze’deki İsrail katliamlarına ilişkin rakamların yalnızca bir istatistik olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Pires, İsrail tarafından öldürülen çocukların her birinin ailesi ve hayali olduğunun ve Gazzeli çocuklara acımasızca bir gerçeklik dayatıldığının altını çizdi. Pires, "Onlar için güvenli bir yer yok ve dünya acılarını normalleştirmeye devam edemez” cümlelerini sarf etti. Açıklamasında, Gazze’deki insani duruma da değinen Pires, UNICEF'in Gazze'de geniş çaplı müdahalede bulunduğunu ancak bunun hala yeterli olmadığını belirterek, "Yardım ve gerçekten ihtiyaç duyulan destek daha hızlı ulaşsaydı çok daha fazlasını yapabilirdik" ifadelerini kullandı. Pires, Gazze’de zorlu kış şartlarında binlerce çocuğun çadırlarda yaşadığına işaret ettiği açıklamasında, Gazzeli çocuklar gece boyunca ısıtma, yalıtım ve battaniye olmadan üşüyor” cümlelerini sarf etti. UNICEF Sözcüsü Pires, ayrıca Gazze’de sivilleri hedef alan hava saldırılarının İsrail ordusu tarafından düzenlendiğini teyit etti.