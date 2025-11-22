Soykırıma 1000 uçak dolusu silah

Gazze’de 69 binden fazla insanı öldürerek soykırım yapan terör devleti İsrail, Ekim 2023’ten bu yana saldırılarında kullanması için 1000 uçak dolusu askeri yardım aldığını duyurdu. İsrail’e askeri malzemelerin hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken nakliye operasyonlarına İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Berlin Misyonları'nın katıldığı kaydedildi. Söz konusu mühimmatların Gazze’nin yanı sıra Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e yapılan saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

BİNİNCİ UÇAK TEL AVİV'E İNDİ

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023'te başlatılan kapsamlı askeri teçhizat ve silah hava nakliyesi kapsamında bininci uçağın bugün İsrail'e indiği duyuruldu. Çok sayıda askeri teçhizat taşıyan uçağın, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram tarafından havaalanında karşılandığı belirtildi.

MÜHİMMAT DIŞINDA EK EKİPMANLAR DA VAR

İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri yürüttüğü kıtalararası lojistik hava nakliyeleri kapsamında bugüne kadar, 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipmanın İsrail'e nakledildiği bildirildi. Gelişmiş mühimmat, silahlar, zırhlı araçlar, tıbbi ekipman, iletişim sistemleri ve kişisel koruyucu ekipmanın tedarik edilerek İsrail'e nakledildiği aktarılan açıklamada, söz konusu askeri ekipmanların hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken operasyona katılan birimler arasında Savunma Bakanlığı, ABD ve Berlin Misyonları'nın katıldığı kaydedildi. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana, başta Gazze Şeridi olmak üzere, Lübnan, Yemen, İran ve Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

ABD’DEN 21,7 MİLYAR DOLARLIK SİLAH

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Filistin Raportörü Frencesca Albanese, yayınladığı raporla Gazze’deki soykırıma 60’tan fazla ülkenin doğrudan ortak olduğunu duyurmuştu. İsrail’in soykırımı sürdürmek için kürüsel bir ağ kurduğunu ifade eden Albanese, ABD’nin bu sistem için mihenk taşı olduğunu kaydetmişti. ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında eski Başkan Joe Biden ve görevi devralan Başkan Donald Trump yönetimleri döneminde, İsrail’e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bölgenin neredeyse tamamı yerle bir edilirken 70 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.















