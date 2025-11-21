Soykırıma dönüş girişimi: Bir günde 100’den fazla ölü ve yaralı

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen basit nedenler icat ederek sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, iki gündür bu saldırılarını yoğunlaştırdı. Çarşamba günü sabah saatlerinde, Hamas’ın Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail güçlerine saldırı düzenlediğini iddia eden işgal ordusu, kent merkezindeki Zeytun Mahallesi’ne bombardıman düzenledi. Gün boyunca kent merkezinin yanı sıra, sivillerin yoğun bulunduğu Han Yunus, Mevasi ve kuzeydeki Cibaliye Kampı’na düzenlenen yoğun bombardımanlarda 34 Filistinli yaşamını yitirirken 77 Filistinli yaralandı. Hamas Hareketi ise yayınladığı açıklamada, hiçbir İsrail kuvvetini hedef almadığını belirtirken, İsrail’in iddia ettiği gibi liderlerinin saldırıya uğramadığını ve İsrail saldırılarının tamamen sivilleri hedef alan keyfi saldırılar olduğunu vurguladı. Gazze’deki sivil halk ise ateşkes sonrası toparlanmaya çalışırken gelen saldırılara isyan etti.

SİVİLLER VURULDU

10 Ekim’de başlayan ateşkes kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat’ın dışında kalan Han Yunus, Gazze kent merkezi, Deyr el-Belah ve Nusayrat Kampı gibi bölgeler, güvenli bölgeler olarak tanımlandı. Bu yüzden 7 Ekim 2023’te başlayan soykırım sürecinde Gazze’nin çeşitli bölgelerinden kaçarak Han Yunus ve Mevasi’deki kamplara sığınan binlerce Filistinli, yıkılan evlerini görmek ve yeniden bir hayat kurma imkanına bakmak için asli yerlerine gidiyor. Çarşamba günü başlayan İsrail saldırıları ise tam olarak bu noktaları hedef alıyor. İsrail ordusunun dün sabah, Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla’ya düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, Gazze kent merkezinin doğusundaki Şuccaiyye Mahallesi’ni hedef alan saldırıda bir kadın yaşamını yitirirken yine Zeytun Mahallesi’ni hedef alan top ateşi saldırısında bölgeye dönen bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

“İSRAİL BİZDEN NE İSTİYOR BİLMİYORUM”

Mevasi’deki kamptan evinin bulunduğu Gazze kent merkezine dönen Eşref Ebu Sultan adındaki bir Filistinli, AFP muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılara isyan ederek, “İsrail ve dünya bizden ne istiyorum bilemiyorum” dedi. “Ölümün Gazze’ye geri döndüğünü” ifade eden Ebu Sultan, “Yıkılan evimizi görmek için buraya geldik. Günlerdir çalışıyoruz. Nihayet bir odayı tamir edebildik ama saldırılar yine başladı. Bize yaşam alanı bırakmıyorlar” dedi. Mevasi Kampı’nda bulunan Nevin Ahmed adındaki bir Filistinli ise hiçbir sebep yokken kampa saldırı yapıldığını belirterek, “İsrail bir saniyede dünyayı altüst ediyor. Komşularımla sohbet ediyordum bir anda patlama sesini duydum. Sesin geldiği yere baktığımda insanların şehit olduğunu gördüm” diye konuştu.

HAMAS: BU SOYKIRIMA DÖNÜŞ GİRİŞİMİDİR

Öte yandan, saldırılar sonrası Hamas Hareketi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus’ta birliklerine ateş açıldığı iddiası kesin bir dille yalanlandı. İsrail Yayın Kurulu (KAN) ordu kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Zeytun Mahallesi’ndeki saldırının “Toplantı halindeki Hamas liderlerini hedef aldığı” öne sürülmüştü. Hamas’ın açıklamasında bu iddia da kesin bir dille yalanlanarak, “Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatma girişimi ve tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz” denildi.







