Ateşkeste kana susamış

Terör devleti İsrail, adeta 7 günlük ateşkesin boşluğunu doldurmak niyetiyle, geçen 72 saatte, katliamlarının yoğunluğunu ve hızını artırdı. Dünde bölgeye yönelik saldırılarına devam eden işgalci gücün sadece Cumartesi günü Gazze’ye yönelik bombardımanlarında çoğu kadın ve çocuk 700 Filistinli öldürüldü. İsrail saldırılarındaki yoğunluk artışı ve öldürülen kişi sayısının artışında, ABD’den gelen tahrip gücü yüksek yeni mühimmatların etkili olduğu da belirtiliyor. Gazze’de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı’nın bulunduğu 400’den fazla nokta vuruldu. Cebaliye’yi hedef alan saldırıda 100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda can kaybı 15 bin 523’e, yaralıların sayısı ise 41 bin 316’ya yükseldi.

Sığınak delici bombalar elinde

İşgalci İsrail yönetimi geçen Cuma günü, Doha’daki müzakerelerden çekildiğini ve Gazze’yi hedef alan saldırılarını devam ettireceğini açıkladı. Açıklamadan bir gün sonra Amerikan Wall Street Journal gazetesi, aralarında 100 adet 1 tonluk sığınak delici bomba BLU-109’lar olmak üzere çok sayıda bombanın sessizce İsrail’e gönderildiğini yazdı.

Binlerce mühimmat gitti

ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD’nin İsrail’e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400’den fazla MK84 bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü “akıllı” bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.

Sadece ilk gün 400 bombalama

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cumartesi düzenlediği basın toplantısında işgalci gücün tüm gücüyle katliamlara devam edeceğini “Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değil” sözleriyle belirtti. Netanyahu, Cuma günü sona eren ateşkesten sonra 24 saatte Gazze’de 400’den fazla noktayı vurduklarını da kaydetti. İşgalci gücün bu deni yüksek sayıda noktayı hedef almasında ABD’den gelen yeni mühimmatın etkili olduğu değerlendiriliyor.

İki saldırıda 160 ölü

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) açıklamasında, 400 saldırı arasından Gazze’de bildirilen sadece iki bombalamada, Cebaliye Mülteci kampında altı katlı bir bina ile Gazze Şehrindeki bir mahallede bir toplu konutun vurulması sonucu 160 Filistinli’nin öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Ölüm bölgesi

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder da, işgalci gücün artan saldırıları sonrasında Gazze’yi bir “Ölüm bölgesi diye nitelendirdi. “Han Yunus’taki Nassar Hastanesindeki şahitliğini anlatan Elder, “Her kafanızı döndürdüğünüz yerde üçüncü derece yanıklara sahip, şarapnelle vurulmuş, kafasından yaralı, kemikleri kırılmış çocuklar görüyorsunuz. Anneleri, can çekişen çocuklarına sarılmış ağlarken görüyorsunuz” iadeleriyle yaşanan dehşeti ortaya koydu. UNICEF Sözcüsü, çocuklar için bombalardan sonra ikinci büyük tehdidin ise saldın hastalıklar olduğunu belirtti.

İSRAİL: GÜNEYDE DE SAVAŞIYORUZ

Öte yandan Filistinli siviller Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorlanıyor. İşgalci güç daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor. İşgalci ordu “sözde” güvenli olarak duyurdukları Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını açıkladı. Halevi, “Gazze Şeridi’nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi’nin güneyinde de yapıyoruz” dedi. İsrail Ordu Radyosu haberinde de “Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı” iddia edildi.

Her 10 dakikada en az 1 bombardıman

Terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana 10 bin hava saldırısı düzenlediğini açıklarken bunun günde ortalama 196 bombardımana denk geldiği ortaya çıktı. İsrail ordusu Gazze’ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500’den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi’ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri

Hamas: Kalıcı ateşkes sağlanmadan yeni takas yok

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına son vermeden ve kalıcı ateşkes sağlanmadan esir takası olmayacağını belirtti. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Salih el-Aruri, İsrail’in “insani ara”nın ardından yeniden başlattığı saldırılar, esir takası ve ABD’nin tutumu hakkında değerlendirmede bulundu. Aruri, İsrail ile kadın ve çocukların takasının ardından karşılıklı olarak cesetlerin takas edilmesi konusunda müzakerelerde bulunulduğunu ancak Tel Aviv’in bu konuya yanaşmadığını, daha sonra ise askerliğini yapmış ya da hala yedek asker olan yaşlı erkeklerin takasının gündeme geldiğini kaydetti. Yaşlı erkeklerin takası için yürütülen müzakerelerde, kadın ve çocukların takası için varılan mutabakattan farklı şartlar öne sürdüklerini ancak İsrail’in bu takası yapmak yerine saldırılara yeniden başlamayı tercih ettiğini ifade eden Aruri, “İsrail, halkımıza karşı katliam işleyerek direnişin tutumunu değiştireceğini zannediyor. Ancak bizim resmi tutumumuz net; savaş bitecek, sonra esir takasından bahsedilecek” çıkışını yaptı. Direniş güçlerinin, hava ve kara savaşı olmak üzere tüm senaryolara hazır olduğunu dile getiren Hamaslı yetkili, Filistin halkını tehcir planının başarısız olduğunu sözlerine ekledi.











