Ateşkeste katliam: İsrail 12 saatte 104 Filistinliyi şehit etti

Gazze’de ateşkesin ilan edildiği 9 Ekim’den beri çeşitli bahanelerle yer yer saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, salı gününü çarşambaya bağlayan gece boyunca düzenlediği bombardımanlarda 104 Filistinliyi daha katletti. Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail kuvvetlerine ateş açıldığı ve bir İsrail askerinin öldüğü iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun emri üzerine başlayan bombardıman 12 saat sürdü. Savaş uçaklarının yanı sıra, Akdeniz sahilindeki El-Mevasi bölgesine yaklaşan hücum botlar ve tank ateşiyle yapılan saldırılar, Gazze şehir merkezi, El-Mevasi, Han Yunus ve Refah’ı hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Saldırıları, Hamas’ın ateşkesi bozması halinde başına gelecekleri görmesi için yaptık” dedi. Tamamen sivilleri hedef alan bombardımanlar ise saat 10:00 sularında durdu ve ateşkesin yeniden devreye girdiği ilan edildi.





46 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER

Katz’ın, Hamas’ı hedef aldıklarına dair iddiası sahadaki gerçeklikle bir kez daha çelişti. Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin 46’sının çocuk olduğunu bildirdi. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi Kompleksi’nden yapılan açıklamada da, bir çadırı hedef alan bombardımanda ölen 5 sivilin cesedinin hastaneye getirildiği aktarıldı. Sivil Savunma Örgütü tarafından saldırılar sonrası yapılan açıklamada, bombardımanlar ve yetersiz imkanlar yüzünden enkaz altında kalanların çıkarılamadığı belirtilerek, ateşkese arabuluculuk yapan taraflardan İsrail’e saldırılara dönmemesi ve Gazze’ye ağır iş makinaları ve insani yardım girişine izin vermesi için baskı kurulması talep edildi.





ÖLEN GAZETECİ SAYISI 256’YA ULAŞTI

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde sık sık yaptığı gibi salı gecesi düzenlediği bombardımanlarda da gazetecileri hedef aldı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Filistin gazetesinde çalışan Muhammed el-Muniravi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. İşgal ordusu, iki yıl süren saldırılarda Gazze’de yaşananları dünyaya duyuran 255 gazeteciyi katletmişti. El-Muniravi ile birlikte İsrail’in bu süreçte öldürdüğü gazeteci sayısı 256’ya ulaştı.





HAMAS ATEŞKESE UYUYOR

Hamas Hareketi tarafından İsrail’in saldırıları sonrası yayınlanan açıklamada, Refah’ta İsrailli askerleri hedef alan saldırıyla hareketin alakası olmadığı bildirildi. Hamas’ın ateşkes anlaşmasına bağlılığına vurgu yapılan açıklamada, Netanyahu’nun iç siyasete yönelik mesajlar vermek için Gazze’de katliamları sürdürmesinin ateşkesi tehlikeye atacağı uyarısı yapıldı. İsrail saldırılarına rağmen Gazze’de, enkaz altında kalan İsrailli rehinelerin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bugüne kadar 28 ölü rehineden 16’sının cesedini teslim eden Hamas, dün yaptığı açıklamada, iki rehinenin daha cesedine ulaşıldığını ve rehinelerin teslimi için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Açıklamada, İsrail’in iki yıl süren ağır bombardımanları yüzünden Gazze’nin enkaza dönüşmesi ve yeterli imkanları sahip olunmaması nedeniyle kalan rehine cesetlerinin bulunması için zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi.





Direniş liderlerine suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’a bağlı hiçbir direniş liderinin koruma altında olmadığını ve Hamas liderlerine yönelik suikastları sürdüreceklerini söyledi. Katz, salı gecesi düzenlenen bombardımanlarda “Teröristlere ait altyapının” hedef alındığını iddia ederken, “Ateşkes ile birlikte sağlanan koruma, “Üniforma giyenler ve tünellerde saklananları kapsamıyor” şeklinde konuştu.



