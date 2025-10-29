Yeni Şafak
Ateşkeste bile durmadılar: İsrail Gazze'de yine çocukları katletti

Lokman Özdemir
09:49 29/10/2025, Çarşamba
İsrail yine çocukları öldürdü.
Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor. Terör devletinin dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk, 63 kişi yaşamını yitirdi.

Terör devleti İsrail, Gazze’deki ateşkesi bir kez daha ihlal etti.Hamas’ın dün teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023’te Gazze Şeridi’nde bulduğunu açıkladığı esir Ofir Tzarfati’ye ait olduğunu öne süren Tel Aviv yönetimi, bu kez de Hamas’ı anlaşmayı bozmakla suçladı.


Bunun akabinde de Netanyahu hükümeti, Gazze'ye saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda İsrail, bir kez daha masumları katletti.


Çocukları öldürdüler

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Terör devleti durmuyor

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail işgali altında bulunan Refah bölgesinde dün “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ettiği saldırıda Yonah Efraim Feldbaum isimli bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddiasını yalanladı.



