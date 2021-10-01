Dünya Atina nabız yokluyor Balıkçıya ceza değil 12 mil denemesi
AVRUPA

Atina nabız yokluyor:  Balıkçıya ceza değil 12 mil denemesi

Yunanistan Ege’de suları daha da ısındıracak kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunan Adalet Bakanlığı, karasularında yapılacak olası balık avına ilişkin bir öneri hazırlayarak, ”Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı uyruklular en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır” maddesini gündeme aldı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Atina nabız yokluyor: ​Balıkçıya ceza değil 12 mil denemesi
Yunan Adalet Bakanlığı, karasularında yapılacak olası balık avına ilişkin bir öneri hazırladı.

Yunanistan Ege’de suları daha da ısındıracak kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunan Adalet Bakanlığı, karasularında yapılacak olası balık avına ilişkin bir öneri hazırlayarak, ”Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı uyruklular en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır” maddesini gündeme aldı. Yunan Meclisi’ne getirilerek onaylanması planlanan karara tepki yağdı.

ORALAR TÜRK KARA SUYU

  • Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin, “Yunanistan kendi deniz kıta sahanlığını 12 mil olarak adlandırdığı için Türk balıkçıları kara sularını ihlal etmiş gibi lanse ediyor. Burada Yunanistan 12 mil denemesi yaparak, adeta Türkiye’nin nabzını yokluyor” dedi.

BU KARAR OLSA OLSA TAHRİKTİR

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, “Yunanistan’a göre, Türkiye’de denize inen her tekne kara sularını ihlal ediyor. 12 mil ısrarıyla birlikte adalardan başlayacak 12 milin mesafesi, Türkiye’nin kara sınırları içerisinde sona eriyor. Bugüne kadar Ege Denizi’nde sürdürdükleri sınır ihlallerine bir yenisini daha eklemeye çalışıyorlar. Balıkçı teknesine yönelik bu karar olsa olsa, 12 mil üzerinden tahriktir” diye konuştu.

Türkiye yeni bir Osmanlı kuruyor

  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalışmakla suçlarken, böyle bir yaklaşımın bölgesel güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Christodoulides, AP’ye yaptığı açıklamada, “Tanık olduğumuz şey, Türkiye’nin bölgede yeni bir Osmanlı politikasını teşvik etme girişimidir. Türkiye bölgesel hegemonya olmak istiyor” dedi.
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