Atina’da alarm!

Yunanistan Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ile deniz ve kara sınırlarındaki önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Bölgeye askeri yığınak yapan Yunanistan, sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşıdı. Yunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros da Atina’dan askeri uçakla Dedeağaç’a gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.
MERİÇ İÇİN ÖZEL TİM
- Mültecilerin Meriç sınır bölgesinden kaçak olarak Yunanistan tarafına geçmelerini önlemek için Dedeağaç’a Terörle Mücadele Özel Timleri (EKAM) getirildi. 600 kişilik 3 grup C-130 askeri nakliye uçağı ile Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’na taşındı. Yunan silahlı kuvvetlerine havaya ateş açma yetkisi verildiği iddia edildi. Yanya bölgesinde konuşlanan 8’inci Tümen’den dahi bölgeye askerler kaydırıldığı da iddialar arasında. Meriç sınır hattında 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin kişinin giriş yaptığı ve hareketliliğin tüm gece sürdüğünü Yunan basını tarafından yazıldı.