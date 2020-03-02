Atina’da alarm! Yunan polisi, sınır kapısında yığılan göçmenlere gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Atina, akını engellemek için nakliye uçağıyla sınıra 600 asker sevk etti. 3 özel time rağmen 24 saatte 10 bin göçmen ülkeye giriş yaptı. Hükümet güvenlik zirvesini topladı.

Talha Menteş 02 Mart 2020, 04:00 Yeni Şafak