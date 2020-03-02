Dünya Atinada alarm
AVRUPA

Atina’da alarm!

Yunan polisi, sınır kapısında yığılan göçmenlere gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Atina, akını engellemek için nakliye uçağıyla sınıra 600 asker sevk etti. 3 özel time rağmen 24 saatte 10 bin göçmen ülkeye giriş yaptı. Hükümet güvenlik zirvesini topladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yunanistan Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ile deniz ve kara sınırlarındaki önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Bölgeye askeri yığınak yapan Yunanistan, sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşıdı. Yunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros da Atina’dan askeri uçakla Dedeağaç’a gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.

MERİÇ İÇİN ÖZEL TİM

  • Mültecilerin Meriç sınır bölgesinden kaçak olarak Yunanistan tarafına geçmelerini önlemek için Dedeağaç’a Terörle Mücadele Özel Timleri (EKAM) getirildi. 600 kişilik 3 grup C-130 askeri nakliye uçağı ile Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’na taşındı. Yunan silahlı kuvvetlerine havaya ateş açma yetkisi verildiği iddia edildi. Yanya bölgesinde konuşlanan 8’inci Tümen’den dahi bölgeye askerler kaydırıldığı da iddialar arasında. Meriç sınır hattında 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin kişinin giriş yaptığı ve hareketliliğin tüm gece sürdüğünü Yunan basını tarafından yazıldı.

Kapıyı zorluyorlar
DÜNYA
Kapıyı zorluyorlar
Karada ve havada aman yok

Karada ve havada aman yok

​Türkiye'nin verdiği süre bitti, Bahar Kalkanı başladı.
Orta Doğuyu değiştiren adam

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Alnımızınakıyla çıkacağız

Alnımızın
akıyla çıkacağız

NATO ittifakını söylemde değil eylemde görelim.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

​Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o ah için!
Kapıyı zorluyorlar

Kapıyı zorluyorlar

​Kadın ve bebeklerin ağırlıkta olduğu 80 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı.
Kahraman oğlum

Kahraman oğlum

​Eyüp abi, Eren Bülbül abime selam söyle.

Esed iç<br>savaşı böyle başlattı

Esed iç
savaşı böyle başlattı

​Rejim PKK ve DEAŞ'ı Türkiye'ye saldırttı.
Terör ittifakının hedefi Türkiye

Terör ittifakının hedefi Türkiye

​Hafter terör örgütünün temsilcileri, Esad rejimini ziyaret etti.
Dünya<br>kepenk kapattı

Dünya
kepenk kapattı

​Koronavirüs dünyadaki dev organizasyonları vuruyor.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Esed'in havaalanı<br>yerle bir oldu

Esed'in havaalanı
yerle bir oldu

TSK bomba yağdırdı, kullanılamaz hale geldi.
Bir değil, iki değil tüm konvoy!

Bir değil, iki değil tüm konvoy!

SİHA'ların Esed'in tanklarını tek tek imha etme anları.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Türkiye tek yürek!

Türkiye tek yürek!
İşte Türk uçağı!

İşte Türk uçağı!

​'SİHA kabusunu' Esed'in muhabiri de yaşadı.
F.Bahçe'de <br>ilginç ayrılık

F.Bahçe'de
ilginç ayrılık

Kulübün açıklamasında şaşırtan detay.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.