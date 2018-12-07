Dünya Atinada protestocular polisle çatıştı
AVRUPA

Atina’da protestocular polisle çatıştı

Yunanistan’da 15 yaşında bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesinin 10’uncu yılı sebebi ile yapılan gösterilerde başkent Atina’da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

IHA
Atina’da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.
Atina’da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle düzenlenen protestolarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı.

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından yüzleri maskeli grupların taş, havai fişek ve molotofkokteyli atması üzerine, polis, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yunan polisinden alınan bilgiye göre, başkentte şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı.

AA

Bir dairede yangın çıktı, araçlar yandı

Eksarhia semtindeki sokakları çöp tenekelerini yakıp barikatlar kurarak kapatan göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olaylarda çok sayıda binada hasar oluşurken bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çevredeki bazı araçlar da yandı.

Atina'da öğleden bu yana aralıklarla düzenlenen gösterilere karşı alınan olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında polis helikopterleri ve insansız hava araçları gün boyunca gözetleme yaptı.

Yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar saatlerce kapalı kaldı.

AA

Selanik'teki metro şantiyesinde yangın

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te de göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı

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Öte yandan, olaylar sırasında metro şantiyesinde yangın çıktı. İnşaat alanına gönderilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da alevlenen isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felce uğratmıştı.

Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

AA

AA

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