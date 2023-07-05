Atina'dan Türkiye'nin beklediği adım: 'Terör yuvası' Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan'da gündem ANKA-3 oldu. ANKA-3'ün 'insansız tanker uçağı'na dönüştürülecek olması tedirginliğe yol açtı. Türkiye'nin İHA'larında Yunanistan'ı düşündürecek büyük değişiklik yaptığını yazan Yunan basını, 'Türkiye Ege denilen hassas sahada bir başka yetenekli silaha sahip oluyor' denildi.