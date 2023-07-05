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Dünya

Atina'dan Türkiye'nin beklediği adım: 'Terör yuvası' Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak nitelediği ve PKK'lı teröristlerin eğitim gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

09:34 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Lavrion Kampı

Lavrion Kampı

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Terör barınağı haline gelmişti

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.



#Lavrion Kampı
#pkk
#PKK/YPG
#terör
#YUNANİSTAN
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