Dünya Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna gönderilecek mühimmat yolda
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Avrupa Birliği: Ukrayna ordusuna gönderilecek mühimmat yolda

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği: Ukrayna ordusuna gönderilecek mühimmat yolda
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğunu söyledi.

Michel, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ve Ukrayna halkına mesaj vermek için açıklama yaptı.

"Bu Kremlin'in, Putin'in savaşı. Bu Rus halkının savaşı değil." diyen Michel, Ukraynalıların ülkelerini, özgürlüklerini ve demokrasiyi savunduğunu belirtti.

Michel, bunun aynı zamanda Avrupa demokrasisi ve özgürlüğünün de savunması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Bunları siz Ukraynalılar savunuyorsunuz. Bu nedenle biz AB içinde bu tarihi meydan okumaya karşı dik duruyoruz. Sadece sözlerle değil, somut ve acil eylemlerle yanınızdayız. Sizi ve ülkenizi desteklemek için ortaklarımızla savaş karşıtı bir koalisyon oluşturduk. Giderek daha fazla ülke ve lider uluslararası hukukun savunması için seslerini yükseltiyor. Savunma amaçlı askeri ekipmanın acilen teslim edilmesini organize ediyoruz. Silahlar, mühimmat, roketler ve yakıt Ukrayna askerleri için yolda."

Michel, aynı zamanda ciddi miktarda insani yardımın Ukraynalılara gönderileceğini bildirdi. Rusya'yı son günlerde alınan yaptırım kararlarıyla hedef aldıklarını hatırlatan Michel, "Bu savaşın sorumlularından, savaş hukukunu ve uluslararası insani hukuku ihlal edenlerden hesap soracağız." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıklamıştı.
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