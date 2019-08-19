Dünya Avrupa liderler Brexit görüşmesine hazırlanıyor
AVRUPA

Avrupa liderleri görüşmeye hazırlanıyor

Avrupa liderler Brexit görüşmesine hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başkanaı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu hafta Brexit görüşmelerinde bulunacak. Johnson'ın sözcüsü, "Başbakan’ın G7 zirvesinden önce, Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak" ifadelerini kullandı. Johnson geçtiğimiz günlerde, "Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenler ile Avrupalı dostları arasında korkunç bir iş birliği var" iddiasında bulunmuştu. Johnson, bu durumun sürmesi halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacağını vurgulayarak, "Benim istediğim bu değil, amaçladığımız bu değil ama Avrupalı dostlarımızın taviz vermesi lazım" dedi.

Haber Merkezi IHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta yapacağı ziyaretlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron’a Brexit mesajını iletecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un sözcüsü, başbakanın bu hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron’la görüşeceğini ve kendilerine Brexit mesajını ileteceğini bildirdi. Sözcü, "Başbakan’ın G7 zirvesinden önce, Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak" dedi.

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