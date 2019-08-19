Avrupa liderleri görüşmeye hazırlanıyor Avrupa liderler Brexit görüşmesine hazırlanıyor İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başkanaı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu hafta Brexit görüşmelerinde bulunacak. Johnson'ın sözcüsü, "Başbakan’ın G7 zirvesinden önce, Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak" ifadelerini kullandı. Johnson geçtiğimiz günlerde, "Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenler ile Avrupalı dostları arasında korkunç bir iş birliği var" iddiasında bulunmuştu. Johnson, bu durumun sürmesi halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacağını vurgulayarak, "Benim istediğim bu değil, amaçladığımız bu değil ama Avrupalı dostlarımızın taviz vermesi lazım" dedi.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 15:42 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 15:51 IHA