Avrupa'da elektrik piyasasına müdahale: Acil müdahaleye hazırlanıyorlar

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Von der leyen, "Şu anda bir acil müdahale ve elektrik piyasasının yapısal reformu üzerinde çalışıyoruz. Elektrik için gerçekten işleyen ve bizi tekrar dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor. Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın da dengesini bozdu.

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FOTOĞRAF 10 ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanacak \"enflasyonu düşürme yasa tasarısının\" Avrupa Birliği'nin (AB) tepki gösterdiği \"elektrikli araçlar için kredi\" maddesi, ABD kamu oyununun da gündeminde yer teşkil ederken, hangi araçların teşvikten yararlanacağı merak konusu oldu. ABD Senatosu'nun pazar günü onayladığı yasa tasarısı paketi, elektrikli araçlar için sunacağı indirimler başta olmak üzere, sağlık maliyetlerini düşürmek, büyük şirketlerin vergilerini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ABD vatandaşlarının hayatını maddi açıdan olumlu etkileyecek birçok maddeyi kapsıyor. Yasalaşma sürecindeki tasarının üzerinde en çok durulan konularından olan, elektrikli araçları teşvik etmek için vatandaşlara satın alma esnasında sunulacak vergi indirimi, çip krizinden dolayı uzun süredir araç almayı erteleyen Amerikan halkının büyük ilgisini çekiyor. Tasarıya göre Amerikalılar, yeni ve ikinci el olduğuna bakılmaksızın satın alacakları arabanın elektrikle çalışma özelliğini taşıması durumunda, belirli ölçüde vergi indiriminden faydalanabilecek. Consumer Reports (Tüketici Raporları) isimli tüketici bilgilendirme kurumunun internet sayfasında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: Consumer Reports (Tüketici Raporları) isimli tüketici bilgilendirme kurumunun internet sayfasında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: Yeni yasa tasarısı, 31 Aralık 2023'ten sonra hizmete giren kullanılmış elektrikli araçlar için ek olarak 4 bin dolara kadar yeni bir vergi kredisi imkanı da sunuyor. Tasarıda yer alan bir maddeye göre, Çin veya Rusya da dahil olmak üzere \"endişe duyulan yabancı kuruluşlardan\" herhangi bir mineral veya bileşen tedarik edilen araçlar söz konusu vergi indiriminden yararlanamayacak.<br><br>Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu yıl içinde yaptığı analize göre mevcut elektrikli araçlardaki birçok bileşenin ve pil hücrelerinin büyük çoğunluğunun Çin'den tedarik edildiğini gösterse de, ikinci el elektrikli araçlar söz konusu kısıtlamalardan muaf tutulacak. Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Brüksel'de dün düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin \"enflasyonu düşürme yasa tasarısı\" kapsamındaki elektrikli araçlara vergi indirimi planına, AB bölgesinde üretilen araçları kapsamadığından dolayı tepki göstermişti. Ferrer, ABD'nin söz konusu yasa tasarısını AB'nin endişeyle karşıladığını, bu girişimin \"yabancı üreticilere karşı ayrımcılık anlamına geldiğini ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olmadığını\" kaydetmişti. ABD'de elektrikli otomobillere vergi indirimi geliyor: AB'den tepki ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanacak "enflasyonu düşürme yasa tasarısının" Avrupa Birliği'nin (AB) tepki gösterdiği "elektrikli araçlar için kredi" maddesi, ABD kamu oyununun da gündeminde yer teşkil ederken hangi araçların teşvikten yararlanacağı merak konusu oldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 AB istatistik kurumu Eurostat’a göre, AB’deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka’da yaklaşık yüzde 12, Belçika’da yüzde 14,7 ve Letonya’da yüzde 74,4 arttı. Korona pandemisinin ardından uygulanan tedbirler, diğerlerinin yanı sıra konaklama endüstrisini de sert vurdu. Temsilcilerin açıklamalarına göre sektör artık enerji, gıda ve personel alanlarında artan maliyetlerle karşı karşıya. Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın son verilerine göre, Nisan-Haziran 2022 döneminde AB bölgesindeki iﬂas başvurularının sayısı yüzde 2,2 arttı. Yayınlanan raporda, “2022’nin ikinci çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış iﬂ as başvurularının sayısı, 2022’nin ilk çeyreğine göre AB’de yüzde 2,2 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,5 arttı” denildi. Rapora göre, söz konusu dönemde en büyük artış yüzde 74,4’le Letonya’da kaydedildi. Bunu yüzde 14,7’lik artışla Belçika ve yüzde 11,9’luk artışla Danimarka izledi. Eurostat’a göre, AB’deki hemen hemen her ekonomik sektörden şirketler bu dönemde iﬂas başvurusunda bulundu. Covid-19 öncesi döneme kıyasla, özellikle ulaşım ve lojistik alanlarında ve örneğin otel ve catering şirketlerinde bu oran daha yüksek. Almanya’da konaklama sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerde Haziran ayında satışlardaki toparlanmaya rağmen krizin hâlâ derin olduğu konusunda uyardı. Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya’nın bu nedenle 2023’ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor. AB’deki büyük miktarlarda doğalgaza ihtiyaç duyan sanayi şirketleri de artan bir baskı altına giriyor. Dpa haber ajansının raporuna göre, Hollanda’daki çinko izabe tesisi Budel, yüksek gaz ﬁyatı nedeniyle eylül ayından itibaren üretimi geçici olarak durduracak. Şirketlerin malları için talep ettiği ﬁ yatlar, temmuz ayında yıllık yüzde 37,2 artarak şimdiye kadarki en güçlü artışı kaydetti. Üretici ﬁ yatlarındaki artışın birincil sorumlusu enerji olmaya devam ediyor. En güçlü etkilerden biri olan doğalgaz ﬁ yatı yıllık yüzde 164 artış kaydetti. Ekonomist Paul Craig Roberts , AB ve Almanya’nın intihara meyilli politikalarını eleştirerek, “Elektrik gücünün Avrupa kıyaslama ﬁ yatı yüzde 500 artarak megavat saat başına 509 dolara çıktı. Avrupa doğalgaz vadeli ﬁ yatı, bir yıl öncesine göre 10 kat daha yüksek. Alman hükûmeti, doğalgaza ek vergiler koyarak duruma yardım ediyor” diye konuştu. Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması sonrası Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gö<br>ren doğalgazın megavatsaat fiyatı 283,20 avroya yükseldi. Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa’daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi. Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, AB'deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka'da yaklaşık yüzde 12, Belçika'da yüzde 14,7 ve Letonya'da yüzde 74,4 arttı. BiP'te paylaş

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