Avrupa'da enerji krizi: Çaresizliğin raporu ortaya çıktı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı.

27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölünürken, Polonya kışın artık kendini hissettirmeye başladığına dikkat çekip Almanya'yı hedef aldı.

AB'deki 'tavan fiyat çatlağı' derinleşirken ortaya çıkan rapor AB'nin çaresizliğini gözler önüne serdi.

Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, Ukrayna savaşından beri Rus gazına olan bağımlılığını azaltmanın yolunu arayan AB, bir rekora imza attı.

FT'nin haberinde yer verdiği rapora göre, Avrupa'nın Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) İthalatı 2022'de rekor kırdı.

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Avrupa Birliği, Ocak-Ekim 2022 arasında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını yıllık yüzde 42 artırdı. İthalatçılar listesinin başında Belçika, Fransa, İspanya ve Hollanda yer aldı.

KREMLİN'DEN AB'YE GÖZDAĞI

AB'nin Rus gazına tavan fiyat belirleme çabaları sürerken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan AB'ye gözdağı gibi bir uyarı geldi.

Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunu belirtti. Rus basını söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ekim ayı ortasında açıkladığının altını çizdi.

Raporda, Avrupa'nın bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında küresel pazardan 111 milyar metreküp LNG ithal ederek ithalat hacmini yüzde 70 oranında artırdığı bilgisi de yer aldı.

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PESKOV'DAN PUTİN MESAJI

Bu duruma vurgu yapan Peskov, 'Eylemlerimizi Başkan Putin'in bu tür ülkelerle petrol ve petrol ürünleri veya gaz ticareti yapmayacağımız yönündeki açıklamasına dayandırıyoruz' dedi.

Rus Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da Doğal Gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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