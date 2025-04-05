Avrupa'da sokak hayvanı görmek imkansız

Türkiye'de sokak hayvanları sorunu hala devam ederken, Avrupa ülkelerinde bu konuda uygulanan etkili çözümler dikkat çekiyor. Hollanda, Belçika, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde sokaklarda sahipsiz hayvan görmek neredeyse imkansız. Bu ülkelerde, hayvanların sokağa terk edilmesi yüksek para cezalarıyla engelleniyor. Belçika’da köpek sahiplerinden yılda 400 milyon avro vergi toplanırken, Hollanda’da belediyelere yıllık 120-160 avro köpek vergisi ödenmesi zorunlu. Hayvanlar konusunda kuralların sıkı uygulandığı Almanya'da köpek sahipleri vergi ödüyor. Evcil hayvan sayısının 10 milyonu geçtiği ülkede köpek sahiplerinden yılda 400 milyon avro vergi toplanıyor ve bunun bir kısmıyla hayvan barınaklarının giderleri karşılanıyor. İspanya'da yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası gereğince hayvanlarını sokağa terk edenlere 45 bin avroya kadar verilen para cezası artırıldı. Fransa'da evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak, bu kanunu ihlal edenler 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası alıyor.