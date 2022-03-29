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Dünya Avrupada Z avı 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
AVRUPA

Avrupa’da ‘Z’ avı: 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Rus birliklerinin araçlarında kullandığı “Z” harfi Avrupa’da paranoyaya dönüştü. Almanya hükümeti, “Z” harfini kullanan kişilerin yargılanabileceğini duyurdu. Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletleri de 3 yıl hapis verecek. İsviçre merkezli Zurich Sigorta ise marka değerini korumak gerekçesiyle mavi bir “Z” harfi olan logosunu değiştirme kararı aldı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Avrupa’da ‘Z’ avı: 3 yıla kadar hapis cezası geliyor ​
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa’da travmaya sebep oldu. Seneler sonra bombaların patladığı kıtada Avrupa hükümetleri, Rus kültürünü dışlama ve karalamaya yönelik kararlar almada rekabete soyundu. Son olarak işgalin başlangıcından itibaren Rus birlikleri tarafından sembolleştirilen “Z” harfinin kullanımının, Almanya’da suç sayılabileceği açıklandı.

  • Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “Z harfi elbette yasak değil, ancak bazı durumlarda kullanımı, Rusya’nın saldırganlığının desteklendiği anlamına gelebilir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı bir suç eylemidir ve bu savaşı alenen onaylayan kişi de yargılanabilir” dedi. Bunun yanı sıra Almanya’nın iki eyaletinde “Z” harfinin kullanımı yasaklandı.

ÜÇ YILLA YARGILANBİLİR

“Z” işaretini Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde, gösterilerde, arabalarda ya da binalarda sergileyenler hakkında, işgale destek verdiği gerekçesiyle üç yıla kadar hapis cezası getirildi. Ancak ülkedeki diğer eyaletlerin bu yasağı uygulayıp uygulamayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

SUÇA DESTEK İDDİASI

  • Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius “Z harfinin ülkemizde bu suçu hoş görmek için kullanılabiliyor olması anlaşılamaz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Sembolün kullanımını yasaklayan bir diğer eyalet olan Bavyera’nın Adalet Bakanı Georg Eisenreich de ifade özgürlüğünün çok değerli olduğunu ancak ceza hukukunun alanına girdiğinde bu özgürlüğün sınıra dayandığını ifade etti.

  • ZURICH SİGORTA’NIN LOGOSU DEĞİŞİYOR

Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın köklü sigorta şirketlerinden Zurich Sigorta da, Avrupa’da savaş sonrası yükselen tansiyondan nasibini aldı. Logosu mavi “Z” harfi olan şirket, müşterileri tarafından “Putin yanlısı” olarak görülmemek, marka değerini korumak ve tepkilerden kaçınmak amacıyla, geçici süreliğine ambleminde revizyona gitme kararı aldığını duyurdu.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. ​<br>
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Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
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Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.<br>
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Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.


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