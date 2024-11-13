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Avrupa'daki çiftçi protestoları büyüyor: AB kurumları önünde eylem yaptılar

Avrupa'daki çiftçi protestoları büyüyor: AB kurumları önünde eylem yaptılar

15:5013/11/2024, Çarşamba
AA
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Çiftçiler Brüksel'de AB Önünde MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti.
Çiftçiler Brüksel'de AB Önünde MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti.

Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB), Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ve et ürünlerini de kapsayan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yaklaşık 200 çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.


Meydana sembolik olarak 5 traktör getiren çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.


Çiftçilerin açtığı "Tarım için canımı veriyorum", "Tarımın geleceği için MERCOSUR'u durdurun", "AB-MERCOSUR anlaşması tarım, çevre ve insan haklarına zararlı" yazılı afişler, bazı traktörlerin üzerine asıldı.

Gösteriye Hollanda, Fransa ve İspanya'dan çiftçiler de katıldı.


Çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile 1999'dan bu yana yürüttüğü ve gelecek ay tamamlanması beklenen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini istedi.


Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması öngörülüyor. AB yetiştiricileri, bölgeden ucuz et ithalatına "haksız rekabet" gerekçesiyle karşı çıkıyor.



#AB
#Avrupa
#Brüksel
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